La moviola di Inter-Sassuolo: giusto il rosso a Skriniar, manca un rigore ai neroverdi

Gli episodi più controversi della sfida del Meazza, posticipo della 27a giornata di Serie A, diretta dall'arbitro Massa di Imperia.

La moviola di Inter-Sassuolo (arbitro: Davide Massa, sezione Imperia)

Serie A L'Inter si fa male da sola: 3-3 a San Siro, il Sassuolo all'89' impone il pari DA 2 ORE

-Minuto 23': Rogerio viene ammonito per un fallo su Moses in uno dei tanti duelli avvenuti sulla fascia. Giusta l'ammonizione per il brasiliano che poi rischierà anche il rosso in seguito.

-Minuto 29': Rogerio, già ammonito, interviene fallosamente su Skriniar. I giocatori dell'Inter chiedono il rosso ai danni dell'esterno brasiliano, ma sarebbe stato un po' fiscale il secondo giallo. A fine primo tempo, per non rischiare, De Zerbi toglierà dal campo proprio Rogerio.

-Minuto 40': rigore per l'Inter con Boga che aggancia il piede in area a Skriniar. Il giocatore del Sassuolo è ingenuo nell'accaduto perché non vede arrivare il difensore slovacco, ma il rigore c'è.

-Minuto 76': Müldür chiede a più riprese il rigore per il braccio di Ashley Young in area. Il braccio dell'inglese è largo, lui prova a toglierlo ma non fa in tempo.

-Minuto 80': ancora Müldür protagonista con il difensore del Sassuolo che viene messo giù da Ashley Young. Giusto il rigore assegnato al Sassuolo.

-Minuto 84': gol dell'Inter con Lukaku che trova l'immediato nuovo vantaggio, ma il belga era in posizione di fuorigioco sul tiro precedente di Lautaro Martinez.

-Minuto 86': questa volta c'è il gol dell'Inter con Borja Valero che appoggia in rete sul calcio di punizione di Candreva. Regolare la posizione dello spagnolo.

-Minuto 88': a segno Magnani, praticamente sulla linea di porta, la posizione del difensore del Sassuolo è regolare.

-Minuto 90+3: arriva il secondo giallo per Skriniar per un fallo in ritardo su Haraslin. Giusto il rosso per il difensore dell'Inter.

Play Icon WATCH Quella volta che Di Biagio convinse Vieri a scappare dal ritiro dell'Inter e Cuper si infuriò 00:01:10

Serie A Maran: "Con nuove volumetrie il progetto di Inter e Milan partirà. San Siro? Non verrà abbattuto" DA 4 ORE