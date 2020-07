La moviola di Inter-Torino: non c'è il rigore richiesto per il braccio di Bastoni

Gli episodi più controversi della sfida del Meazza arbitrata dal sig. Davide Massa della sezione di Imperia.

La moviola di Inter-Torino (arbitro: Davide Massa di Imperia)

-Minuto 30': Meïté viene ammonito per aver allontanato il pallone su un calcio di punizione per l'Inter. Giusto il giallo per lui che era diffidato e salterà la prossima sfida salvezza contro il Genoa.

-Minuto 38': il Torino chiede un rigore per un possibile tocco di braccio di Bastoni sul tiro-cross di De Silvestri. Il difensore dell'Inter ha però il braccio attaccato al corpo e Massa non chiama nessuna infrazione. Il silent check conferma la decisione del direttore di gara.

-Minuto 51': proteste da parte della panchina del Torino per una possibile posizione di fuorigioco di Alexis Sanchez che fornisce l'assist a Godin per il gol del 2-1 dell'Inter. L'arbitro convalida e anche il silent check conferma: Sanchez era in posizione regolare e l'Inter piazza il sorpasso.

