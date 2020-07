La moviola di Juventus-Torino: giallo a Dybala per simulazione, salterà il Milan come de Ligt

Gli episodi più controversi del derby della Mole diretto dal sig. Fabio Maresca di Napoli. Un rigore dato al Toro per il mani in area di de Ligt, poi i granata ne hanno chiesto un altro per il pestone di Cuadrado a Belotti. Ammonizioni poi per de Ligt e Dybala che costeranno carissimo: salteranno Milan-Juventus.

La moviola di Juventus-Torino (Arbitro: Fabio Maresca di Napoli)

-Minuto 8': possibile tocco di mano di Rabiot in area, c'è il silent check ma l'arbitro non assegna rigore per il Torino. In effetti non c'è il mani del francese.

-Minuto 26': intervento in ritardo di Bonucci su Verde. Giallo giusto per il difensore della Juventus.

-Minuto 40': giallo anche per Pjanic per un intervento duro su Berenguer. Giusto anche qui il giallo.

-Minuto 45': rigori per un mani di de Ligt in area sulla conclusione di Verdi. Il pallone tocca prima la coscia, poi il braccio dell'olandese. Il braccio è però largo già al momento della conclusione ed è giusto comandare il penalty in favore degli ospiti. L'arbitro Maresca assegna il rigore dopo aver vito le immagini alla VAR. L'olandese era anche diffidato e col giallo salta il Milan alla prossima.

-Minuto 51': il Toro pareggia con il gol di Verdi, ma l'arbitro annulla tutto per fuorigioco di partenza Belotti. Effettivamente era in offside.

-Minuto 58': brutta entrata di Izzo su Cristiano Ronaldo. Giustissimo il giallo per il centrale del Torino.

-Minuto 61': mani al limite dell'area di Ola Aina. Giusta la punizione e il giallo per il giocatore del Toro, e da quel calcio piazzato scaturisce il gol di Cristiano Ronaldo su punizione.

-Minuto 70': ammonito Dybala per simulazione al limite dell'area. Era diffidato e salterà anche lui il Milan.

-Minuto 73': pestone di Cuadrado ai danni di Belotti in area. L'arbitro lascia correre, ma sarebbe da rivedere per un possibile rigore per il Torino.

