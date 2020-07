La moviola di Lazio-Milan: giusto annullare il gol di Ibra, c'è il rigore per il mani di Radu

Gli episodi più controversi della sfida dell'Olimpico di Roma, diretta dal sig. Gianpaolo Calvarese della sezione di Teramo.

La moviola di Lazio-Milan (arbitro: Gianpaolo Calvarese di Teramo)

-Minuto 31': il Milan raddoppia con il gol di Ibrahimovic su assist di Saelemaekers. Ma lo svedese era in fuorigioco al momento del servizio del laterale dei rossoneri.

-Minuto 33': rigore per il Milan conquistato da Saelemaekers che cerca il cross, ma trova la devizione con la mano di Radu. Il braccio destro è attaccato al corpo, ma l'arbitro fa cenno alla mano sinistra del difensore della Lazio che era effettivamente larga. Dalle immagini non è chiaro, ma il VAR conferma: il tocco di Radu è da penalizzare con il rigore.

Ibrahimovic, Çalhanoglu - Lazio-Milan - Serie A 2019/2020 - Getty Images Credit Foto Getty Images

-Minuto 45+2: Correa si invola verso la porta, ma viene chiuso da Theo Hernandez che è bravo nella diagonale. I due finiscono a terra, c'è il fallo dell'attaccante della Lazio.

Minuto 53': annullato un gol alla Lazio. Contropiede in campo aperto: Luis Alberto arriva ai venti metri e scarica per Lazzari che trafigge Donnarumma col destro. Rete giustamente non convalidata: Lazzari è in offside.

Minuto 59': terzo gol del Milan. Assist di Bonaventura per Rebic che insacca con un diagonale di destro. Calvarese convalida e il VAR gli dà ragione: l'attaccante croato è in posizione regolare, Patric lo tiene in gioco.

