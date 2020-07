La moviola di Lazio-Sassuolo: dubbi sul gol annullato a Raspadori, i neroverdi chiedono un rigore

Gli episodi più controversi della sfida dell'Olimpico, anticipo della 32a giornata di Serie A, diretta dal sig. Marco Di Bello della sezione di Brindisi.

La moviola di Lazio-Sassuolo (arbitro: Marco Di Bello di Brindisi)

-Minuto 8': Sassuolo in vantaggio grazie al gol di Raspadori che sfrutta un rimpallo in area per superare Strakosha. Di Bello va a rivedere alla VAR per capire se c'è stato un tocco di un giocatore della Lazio ed effettivamente sembra esserci un tocco, involontario, di Parolo che favorisce Raspadori. Per l'arbitro però resta il fuorigioco, per Di Bello l'ultimo tocco è di Bourabia.

-Minuto 23': ammonito Parolo per un fallo su Djuricic. Giusto il giallo.

-Minuto 60': il Sassuolo chiede il rigore per un contatto in area tra Bastos e Djuricic mentre il serbo stava calciando.

