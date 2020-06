La Moviola di Lecce-Milan: giusto il rigore per fallo di Gabbia, era offside il primo gol del Lecce

Gli episodi più controversi della prima gara della 27a giornata di Serie A, la prima post lockdown. Non mancano le polemiche, ma l'arbitro Valeri sembra cavarsela piuttosto bene.

La moviola di Lecce-Milan (arbitro: Paolo Valeri di Roma 2)

-Minuto 14': Theo Hernandez cade a terra in area dopo una trattenuta di Meccariello e chiede il rigore. Valeri fa cenno di continuare, episodio dubbio.

-Minuto 36': Meccariello segna il gol del momentaneo pareggio del Lecce, ma l'assistente alza la bandierina. L'autore del gol era in posizione di offside sul servizio di Saponara.

-Minuto 49': il secondo tempo si riapre con un fallo di Lucioni su Rebic. Giallo per il centrale dei padroni di casa, corretta la disamina dell'arbitro.

-Minuto 53': Rigore per il Lecce per una trattenuta di Gabbia su Babacar. Inevitabile il calcio di rigore per i salentini.



