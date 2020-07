La moviola di Milan-Atalanta: rigore netto su Malinovskyi, Doveri "grazia" Biglia

Gli episodi più controversi della gara di San Siro, anticipo della 36a giornata di Serie A, diretta dal sig. Daniele Doveri della sezione di Roma 1

La moviola di Milan-Atalanta (arbitro: Daniele Doveri della sezione di Roma 1)

-Minuto 22': CALCIO DI RIGORE PER L'ATALANTA: Malinovskyi entra in area e va a terra dopo un contatto con Gabbia. Sul fantasista ucraino piomba in ritardo Biglia: l'argentino lo colpisce con un brutto intervento al limite dell'espulsione sulla coscia. Doveri concede il rigore dopo un controllo al monitor Var e grazia l'argentino punendolo solo con un'ammonizione. Il penalty, calciato da Malinovskyi, verrà poi parato da Donnarumma, alla sua 201a presenza con il Diavolo.

-Minuto 72': una conclusione di Zapata dal limite viene deviata in corner da Kjaer. I giocatori dell'Atalanta protestano timidamente per un tocco di braccio del difensore centrale rossonero, ma l'arto è attaccato al corpo. Decisione corretta.

-Minuto 73': sul ribaltamento di fronte intervento molto duro del Papu Gomez ai danni di Samu Castillejo. L'arbitro non prende provvedimenti e non viene richiamato dal Var. Ci stava almeno l'ammonizione.

