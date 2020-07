La moviola di Milan-Juve: gol annullato a Ibra, giusto il rigore per braccio di Bonucci?

Gli episodi più controversi della sfida di San Siro, valida per l'anticipo della 31a giornata, diretta dal sig. Marco Guida della sezione di Torre Annunziata.

La Moviola di Milan-Juventus (arbitro: Marco Guida di Torre Annunziata)

-Minuto 31': ammonizione per Paquetà che rifila una spallata a Bentancur che stava quasi per uscire dal campo. Giusto il giallo al brasiliano che poteva fare altro in quella situazione.

-Minuto 32': nella punizione che ne scaturisce, Ibrahimovic allontana venendo quasi a contatto con il volto di Cristiano Ronaldo. Il portoghese si tocca il capo, ma per l'arbitro non c'è rigore, cosa confermata anche dal silent check del VAR.

-Minuto 35': ammonito Bennacer per un intervento in ritardo su Pjanic, l'arbitro prima dà il vantaggio poi ammonisce il centrocampista del Milan. Giusto il giallo.

-Minuto 45+2: a segno il Milan con Ibrahimovic che è freddissimo davanti a Szczesny dopo l'assist di Paquetà. Lo svedese però è oltre Rugani e l'arbitro chiama l'offside dell'ex di turno.

-Minuto 50': Bernardeschi vuole andare in contropiede dopo aver rubato palla a Romagnoli, ma c'è il fallo da parte dell'esterno d'attacco della Juventus.

-Minuto 59': Rebic si inserisce sul cross di Theo Hernandez, tocca col petto e il pallone viene deviato da Bonucci col braccio. Inizialmente l'arbitro aveva dato il giallo a Rebic pensando che fosse stato il croato ad aver toccato col braccio. Poi, con l'ausilio della VAR, chiama invece il rigore. Bonucci è comunque vicinissimo a Rebic, l'episodio resta dubbio.

-Minuto 73': rischia tantissimo Conti con un tackle a gamba alta su Douglas Costa. Arriva il giallo, ma poteva essere diverso il cartellino.

-Minuto 90+5: gol di Ronaldo in pieno recupero, ma era nettamente in fuorigioco.

