La moviola di Napoli-Milan: fa discutere il rigore su Bonaventura, Theo Hernandez rischia il rosso

La moviola di Napoli-Milan: gli episodi più dubbi del big match del San Paolo.

La diretta minuto per minuto

La moviola di Napoli-Milan (Arbitro: La Penna)

Serie A Le pagelle di Napoli-Milan 2-2: Koulibaly giganteggia, Ibrahimovic spento DA 12 MINUTI

Minuti 70: RIGORE PER IL MILAN! Maksimovic sgambetta Bonaventura in area di rigore e La Penna non ha dubbi nell'indicare il dischetto. I replay non chiariscono del tutto l'intensità del contatto, rimangono i dubbi.

Minuto 75: AMMONITO HERNANDEZ! Rischia però la sanzione più grave il terzino sinistro per il brutto intervento ai danni di Milik.

Minuto 80: Elmas cade in area e reclama il penalty, ma non ci sono gli estremi.

Minuto 87: Due ammonizioni a stretto giro di posta, espulso l'irruento Saelemaekers. Molto ingenuo il giocatore del Milan.

Play Icon WATCH Gattuso: "Molti rimarranno il prossimo anno, bisogna costruire una mentalità vincente" 00:00:50

Serie A Napoli-Milan senza vincitori né vinti: 2-2 al San Paolo e classifica immutata DA 43 MINUTI