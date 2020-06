La moviola di Parma-Inter: Kulusevski chiede un rigore, errore del VAR sul rigore non dato a Godin

Il Parma proteste a più riprese durante il match contro l'Inter che chiude la 28a giornata: prima per il rigore non dato per il contatto Kulusevski-Barella (ci poteva stare), poi per il pareggio di de Vrij viziato da un fallo (a detta di Kucka) ad inizio azione. Errore del VAR l'on field review: l'arbitro viene richiamato per il braccio di Kurtic, ma poi viene segnalato il fuorigioco di Godin.

La moviola di Parma-Inter (arbitro: Fabio Maresca di Napoli)

-Minuto 21': Kurtic tocca col braccio in area di rigore sugli sviluppi di un calcio di punizione dopo il colpo di testa di Godin. L'arbitro prima assegna il calcio d'angolo, poi viene richiamato dal VAR per verificare il tocco di mano. La mano di Kurtic c'è, ma anziché chiamare il calcio di rigore viene segnalata anche una posizione di fuorigioco dello stesso Godin. È quindi calcio di punizione per il Parma.

Un fatto 'fuori dal protocollo' in sostanza. Perché l'arbitro era stato richiamato per l'on field review per il braccio di Kurtic e non per il fuorigioco di Godin. Il VAR può chiamare l'arbitro solo per un gol o, per l'appunto, per fischiare un penalty.

-Minuto 27': ammonizione ingenua per Lautaro Martinez per aver ritardato un calcio di punizione per il Parma.

-Minuto 37': questa volta è il Parma a chiedere il rigore per un contatto in area tra Barella e Kulusevski. L'arbitro non dice niente, il VAR non lo richiama. Da rivedere, poteva starci il rigore in favore dei padroni di casa.

-Minuto 49': ammonito Kucka per proteste. In tanti hanno protestato durante la partita, ambiente molto caldo.

-Minuto 68': ancora proteste, questa volta dalla panchina dell'Inter. Maresca estrae il cartellino rosso ai danni di Berni.

-Minuto 71': ammonito anche Godin per un fallo ai danni di Kulusevski a centrocampo.

-Minuto 85': arriva il rosso diretto ai danni di Kucka che continua a protestare con l'arbitro. Il centrocampista sloveno aveva visto un fallo di partenza nell'azione che ha portato all'1-1 dell'Inter.

