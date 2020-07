La moviola di Roma-Parma: Fabbri non vede il rigore per mani di Mancini nonostante la VAR

L'episodio Mancini-Kucka con Mancini che tocca con la mano in Roma-Parma - Serie A 2019/2020

Gli episodi più controversi della sfida dell'Olimpico di Roma, valida per la 31a giornata di Serie A, arbitrata dal sig. Michael Fabbri di Ravenna.

La moviola di Roma-Parma (arbitro: Michael Fabbri di Ravenna)

Serie A Lucarelli: "Rasentato il ridicolo. Il Parma ha 39 punti ma non siamo gli scemi del villaggio" DA UN' ORA

-Minuto 6': rigore in favore del Parma in avvio di gara dopo un contrasto Cristante-Cornelius. Cristante aggancia la gamba dell'attaccante dei ducali e viene anche ammonito (era tra i diffidati). Fabbri deve però essere richiamato dal VAR per assegnare il calcio di rigore agli ospiti.

-Minuto 31': Hernani travolge Pellegrini al limite dell'area di rigore, ma l'arbitro lascia continuare l'azione. Ci stava il fallo e anche l'ammonizione.

-Minuto 48': giallo per Bruno Peres che interviene in ritardo su Hernani.

-Minuto 73': braccio largo di Mancini che cercava di anticipare Kucka. Palla sul gomito e il VAR richiama l'arbitro Fabbri che non aveva fischiato. L'arbitro va a rivedere, ma Fabbri non fischia clamorosamente il penalty: per lui c'era un tocco di spalla o petto.

-Minuto 77': il Parma pareggia per 2-2 con Gervinho, ma era in fuorigioco. Giusto annullare.

-Minuto 78': giallo ai danni di Mkhitaryan che commette fallo da dietro a Kulusevski. Era diffidato e salterà la prossima sfida contro il Brescia.

-Minuto 90+5: giallo a Ibanez per un fallo su una ripartenza del Parma.

Play Icon WATCH Mourinho contro il VAR: "Non ha senso arrabbiarsi con l'arbitro, chi decide tutto è in ufficio!" 00:00:39

Serie A La Roma ribalta il Parma e allontana la crisi: 2-1 firmato Mkhitaryan-Veretout DA 2 ORE