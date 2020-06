La Moviola di Torino-Lazio: manca un rigore su Milinkovic, Immobile e Caicedo saltano il Milan

Gli episodi più controversi dell'anticipo della 29a giornata di Serie A diretta dal sig. Davide Massa di Imperia.

La moviola di Torino Lazio (Arbitro: Davide Massa di Imperia)

-Minuto 3': l'arbitro fischia un rigore in favore dei padroni di casa per un tocco di mano di Immobile su tiro ravvicinato di Nkoulou. La mano c'è, ma la distanza tra i due giocatori è davvero risicata. Doppia beffa per Immobile che, diffidato, salterà la prossima contro il Milan.

-Minuto 28': Caicedo trattiene per la maglia Ola Aina. Giallo anche per lui che era in diffida e salterà il Milan.

-Minuto37': Ola Aina e Bremer intervengono in modo molto energico su Milinkovic all'interno dell'area di rigore. L'arbitro dà vantaggio alla Lazio con Lazzari che crossa in mezzo. Ma quello dei difensori del Toro è fallo e il massimo vantaggio sarebbe stato quello di chiamare il rigore per gli ospiti.

-Minuto 45+1: gol annullato ad Acerbi che segna di testa sugli sviluppi di un corner. L'ex Milan era in fuorigioco: chiamata corretta di Massa.

