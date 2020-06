La Moviola LIVE di Milan-Roma: contatto Theo-Mancini in area, per Giacomelli non è rigore

Andiamo ad analizzare gli episodi più controversi della gara di San Siro diretta dal sig. Piero Giacomelli della sezione di Trieste.

La Moviola di Milan-Roma (arbitro: Piero Giacomelli di Trieste)

-Minuto 22': primo giallo del match con l'ammonizione a carico di Lorenzo Pellegrini per una brutta entrata su Bennacer. Pioli ha protestato chiedendo addirittura il rosso: l'entrata era al limite, ma ci sta il provvedimento del cartellino giallo.

-Minuto 41': giallo per Castillejo per un fallo da dietro su Dzeko, inevitabile l'ammonizione.

-Minuto 45': contatto Theo Hernandez-Mancini in area sugli sviluppi di un corner. Mancini tocca il tallone del laterale dei rossoneri e appoggia il braccio sulla schiena del francese. Azione da rivedere, ma per Giacomelli non ci sono gli estremi per il calcio di rigore.

