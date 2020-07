Svolta epocale nel mondo del calcio, con l'IFAB (l'organo che stabilisce regole e modifiche) che ha appena dato l'ok per le 5 sostituzioni a squadra anche per la prossima stagione. La prossima annata comincerà in ritardo e con poca preparazione fisica, ecco che gli allenatori continueranno ad avere 2 cambi a disposizione in più. Anche la Serie A si adeguerà?

Anche per la stagione 2020/21 sarà possibile effettuare 5 sostituzioni a partita per squadra: questa la decisione presa dall’IFAB che proroga, di fatto, la deroga stabilita lo scorso 8 maggio per far fronte all'emergenza legata al Covid-19. Il perché è presto spiegato, il fatto di cominciare la stagione in ritardo (stagione che si concluderà con gli Europei e la Coppa America) e con poca preparazione fisica.

Il primo passo è stato fatto, adesso starà alla Lega Calcio ufficializzare la decisione anche per quanti riguarda la Serie A poiché ad ogni Federazione viene consentita la possibilità di poter scegliere se mettere in pratica o meno la nuova deroga.

Serie A Juventus, Lazio e Inter: tutte le sfide per lo Scudetto dal 20 giugno al 2 agosto DA UN' ORA

Rimarranno tre le finestre temporali entro cui effettuare i cambi, consentendo, dunque, agli allenatori di poter far rifiatare al meglio i propri giocatori in vista della prossima stagione che si preannuncia caratterizzata da un fitto calendario al pari di quella in corso.

Il discorso delle 5 sostituzioni varrà anche per le competizioni internazionali per club, ma anche per le manifestazioni per Nazionali: quindi i 5 cambi saranno disponibili anche per i prossimi Europei.

Play Icon WATCH 5 cambi, proteste a distanza, spogliatoi divisi: ecco come la Serie A ripartirà dal 20 giugno 00:02:03

Serie A Juventus, il calendario completo: date, orari e programmazione di tutte le partite fino al 2 agosto DA 2 ORE