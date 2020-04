Ronaldo work out

CR7 ha condiviso sui social un video del suo allenamento in cyclette. Il ritorno agli allenamenti è prossimo.

Gli allenamenti delle squadre di Serie A potranno riprendere dal 18 maggio, ma c'è chi non ha mai smesso di... Pedalare. Cristiano Ronaldo non è il tipo di atleta da farsi trovare impreparato il giorno in cui i cancelli dello Juventus Center riapriranno.

Serie A Ramsey: "Cristiano Ronaldo? Grande persona, ecco cosa fece al mio primo giorno alla Juventus" 24/04/2020 A 16:27

CR7 ha condiviso sui social un breve video di lui intento a pedalare su una cyclette. Alla fine del filmato urla "Vamos!": il campione portoghese condivide così la sua gioia per la notizia del ritorno agli allenamenti. In attesa del 18 maggio e del suo ritorno a Torino, per concludere la stagione nel migliore dei modi.

Play Icon WATCH Da Messi a Ronaldo, passando per Ozil: la classifica dei migliori assistman in attività 00:03:01

Serie A Coronavirus, focolaio a 20 km da casa di Cristiano Ronaldo a Madeira 19/04/2020 A 13:37