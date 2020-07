La Roma non molla Cavani: il Matador sarebbe il regalo della nuova proprietà

Dall'Uruguay continuano insistenti le voci su un'offerta ufficiale per il bomber ex Napoli. "Se quel gruppo acquisisce definitivamente la Roma, vogliono Edinson nella squadra", le parole di Gaston Fernandez, rappresentante di una misteriosa cordata a stelle e strisce che potrebbe rilevare il club di James Pallotta.

La Roma è sempre in vendita e nelle ultime ore arrivano dall'Uruguay delle voci secondo cui una nuova cordata sarebbe interessata al club di James Pallotta e vorrebbe sbarcare nella capitale con un regalo importante: Edinson Cavani. Già nelle scorse settimane si era sparsa la voce di un'offerta dei giallorossi per il Matador ma poi non c'erano stati ulteriori rumors. Adesso il nome di Cavani torna di moda e a rilanciarlo è Gaston Fernandez, intermediario che starebbe curando proprio l'operazione.

"C'è un'offerta ufficiale per Cavani. Mi hanno contattato per inviare una proposta formale a Walter Guglielmone (fratello e rappresentante del giocatore) e se quel gruppo acquisisce definitivamente la Roma, vogliono Edinson nella squadra. Sapevano che sono un uomo vicino a Cavani e che gli parlo di altre cose, perché il suo rappresentante rimane il fratello Walter, ma mi hanno chiamato, mi hanno detto di sondare questa possibilità, mi sono assicurato che fosse qualcosa di serio e così l'ho girato a Guglielmone", ha detto Fernandez a 'Ovacion', lui che rappresenterebbe questa nuova cordata americana interessata alla Roma, gente che però non avrebbe nulla a che vedere con Dan Friedkin, da mesi il principale candidato a prendere il posto di Pallotta.

Serie A Le formazioni ufficiali di Inter-Bologna: Lukaku-Lautaro dal 1', si rivede Brozovic DA 27 MINUTI

Cavani, attualmente libero dopo la fine del contratto col Paris Saint-Germain, a Parigi guadagnava 12 milioni a stagione: la Roma metterebbe sul tavolo un contratto di 3 anni a cifre abbastanza simili, contando sugli effetti benefici del Decreto Crescita, che offre una tassazione più vantaggiosa per i lavoratori, e quindi i calciatori, che hanno già avuto esperienze in Italia ma che hanno risieduto all'estero negli ultimi anni.

Play Icon WATCH Cavani, Modric e fratelli: apre il supermarket, la top 10 degli svincolati a giugno 2020 00:01:56

Serie A Calcio, cambia l'arbitro di Napoli-Roma: Rocchi al posto di Di Bello DA 3 ORE