La Roma presenta la nuova divisa 2020-21, ispirata dal quarantennale della maglia "ghiacciolo"

Credit Foto From Official Website

La nuova divisa della Roma per la stagione 2020-21

La nuova divisa per la stagione 2020-21 richiama la mitica maglietta "ghiacciolo" con cui la Roma vinse la Coppa Italia quarant'anni fa: l'ispirazione è evidente dalle righe orizzontali in diverse tonalità di arancione che campeggiano sul petto.

Oggi Nike e AS Roma presentano la divisa Home per la stagione 2020-21. Gli iconici colori del club sono stati reinterpretati per creare un kit unico e inconfondibilmente giallorosso.

Nel 2020 ricorre il 40° anniversario del successo dell’AS Roma nella coppa nazionale del 1979-1980, che giunse al termine di un biennio che vide il Club scendere in campo con delle divise affettuosamente soprannominate ‘ghiacciolo’ per via delle tonalità utilizzate e del particolare design realizzato da Piero Gratton, ideatore del lupetto.

Serie A C'è o non c'è? Prima Fonseca non porta Zaniolo per "infortunio", poi ci ripensa e lo convoca DA 13 ORE

Richiamandosi a quel periodo, nelle maglie per il 2020-2021 sul petto dei giocatori saranno presenti delle fasce orizzontali che rievocheranno quell’accostamento cromatico.

"Questo kit è una moderna interpretazione di una delle divise più famose e non convenzionali della Roma di sempre", afferma Scott Munson, VP di Nike Football Apparel. "Abbiamo adottato un design lineare a strisce sfumate, utilizzando i colori rappresentativi e tradizionali del club per creare un kit che speriamo il team e i tifosi indossino con orgoglio."

Il kit home AS Roma 2020-21 sarà disponibile su nike.com da oggi, 22 luglio.

Play Icon WATCH Roma-Inter, quella volta che Totti aveva quasi convinto Conte per la panchina giallorossa 00:00:54

Serie A Roma, il calendario completo: date, orari e programmazione di tutte le partite fino al 2 agosto DA 13 ORE