La Roma sospende il ds Petrachi: al suo posto pronto Morgan De Sanctis.

Prosegue lo scontro interno alla Roma con il ds Gianluca Petrachi sempre più vicino all’addio ai giallorossi. Tanto che il dirigente è stato addirittura sospeso dalla società capitolina.

Dopo lo scontro dei giorni scorsi, culminato in un’intervista di Petrachi a Sky che non è andata giù né alla società né alla squadra, nelle ultime ore le rimostranze del dirigente ex Torino sarebbero proseguite.

Il club ha scelto una via dura: la sospensione. Non la strada più tosta però, con il club che avrebbe potuto anche direttamente licenziare Petrachi. Ad ogni modo una chiara delegittimazione del dirigente, il cui addio è ormai praticamente certo e la sua strada segnata.

Tutto pare pronto dunque per la presa in carico di Morgan De Sanctis, sostituto di Petrachi e uomo che sarebbe come al solito coadiuvato da Franco Baldini. L’ex portiere, dopo l’esperienza con l’Associazione Calciatori, ha dimostrato qualità nella ristrutturazione del settore giovanile. Per un futuro della Roma che resta comunque legato alla cessione delle società da parte di Pallotta.

