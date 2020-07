Si discute per una variazione dell'orario di inizio delle partite visto che la terza gara termina troppo a ridosso della mezzanotte e gran parte del pubblico "lascia" intorno alle 23. Tra uno slot e l'altro resteranno comunque le 2 ore e un quarto come da regolamento.

La Serie A studia una modifica per l'orario di inizio delle partite e se ne parlerà approfonditamente nell'assemblea in programma oggi, venerdì, tra la Lega e l'Associazione Calciatori. L'intenzione è quella di anticipare di 30 minuti tutte e tre le gare, pur conservando le 2 ore e un quarto di distanza tra un match e l'altro come previsto dal regolamento: i nuovi slot sarebbero quindi alle 16.45, alle 18 e alle 21.15.

L'intenzione è quella di non finire troppo a ridosso della mezzanotte mentre per quanto concerne la prima gara, la sensazione è che non cambi troppo tra iniziare alle 16.45 o alle 17.15 nonostante il caldo, e poi mancano solo tre partite pomeridiane. A spingere per anticipare di mezz'ora è soprattutto la pay TV in riferimento alla gara in "notturna": si sarebbe notato che una parte del pubblico sparisce intorno alle 23 dato che il giorno successivo la gente si alza per andare al lavoro, almeno chi ce l'ha ancora dopo quanto accaduto con la pandemia da Coronavirus.

Sembra che si vada dunque verso questa soluzione, un compromesso che salvaguardi la salute dei calciatori e l'appeal degli eventi per il pubblico e i broadcaster.

