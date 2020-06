La Serie A riparte il 20 giugno: è ufficiale. Torino-Parma la prima partita, Inter-Samp il 21 giugno

Ufficializzati date, orari e programmazione del recupero della 25a giornata di Serie A: si comincia allo stadio Olimpico Grande Torino con la sfida tra Torino e Parma. L'Inter recupererà la sua partita contro la Sampdoria il 21 giugno alle 21:45.

Finalmente è arrivata l'ufficialità. Dal 20 giugno riparte il campionato di Serie A, con una due giorni che andrà a completare la 25a giornata: mancavano infatti all'appello quattro partite, rinviate a causa delle prime problematiche create dal Covid-19.

La prima partita del nuovo corso sarà Torino-Parma che si giocherà il 20 giugno alle 19:30, poi in serata Hellas Verona-Cagliari all'inedito orario delle 21:45. Domenica 21 giugno scendono in campo le grandi, con l'Atalanta che ospita il Sassuolo nel tardo pomeriggio, mentre l'Inter spera di rilanciarsi in chiave Scudetto con la gara casalinga contro la Sampdoria.

Recuperi 25a giornata

-Sabato 20 giugno, 19:30 Torino-Parma su Sky

-Sabato 20 giugno, 21:45 Hellas Verona-Cagliari su DAZN



-Domenica 21 giugno, 19:30 Atalanta-Sassuolo su Sky

-Domenica 21 giugno, 21:45 Inter-Sampdoria su Sky

