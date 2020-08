Lamberto Zauli è il nuovo allenatore della Juventus Under 23: prende il posto di Pirlo

Pirlo è durato una decina di giorni, prima di essere subito promosso in prima squadra. Ora la nomina di Lamberto Zauli che ha portato l'Under 19 agli ottavi di finale di Youth League. Nell'Under 23, insieme a Zauli, ci saranno anche Mirko Conte e Cristiano Lupatelli.

In principio fu nominato Pirlo, poi tutto è cambiato con il neo tecnico che è stato subito “promosso” ad allenatore della prima squadra per sostituire l'esonerato Maurizio Sarri. Ecco che la Juventus si è dovuta subito muovere per trovare un tecnico che guidi l'Under 23 juventina che in questa ultima stagione ha giocato i playoff promozione per la Serie B e ha vinto la Coppa Italia Serie C.

Serie A Clamoroso, Pirlo chiama Nesta: "Vieni alla Juventus" DA 7 ORE

Inevitabile l'investitura di Lamberto Zauli che ha guidato con dei buoni risultati la Juventus Under 19, come visto proprio in queste settimane in Youth League.

Lamberto Zauli è il nuovo allenatore della Juventus Under 23. Lo scorso anno alla guida dell’Under 19, condotta in piena zona Playoff Scudetto allo stop del campionato, in semifinale di Coppa Italia di categoria e per la prima volta nella storia agli Ottavi di finale di UEFA Youth League, continuerà ad accompagnare nel percorso di crescita i ragazzi con cui ha lavorato nell'ultima stagione. [Il comunicato]

Ad affiancare Zauli sulla panchina dell'Under 23 ci saranno Mirko Conte in qualità di vice, mentre Cristiano Lupatelli sarà il preparatore dei portieri. Giovanni Manna è stato invece nominato team manager della squadra.

Play Icon WATCH Juventus, quando Agnelli e Paratici avevano già le idee chiare sul futuro di Andrea Pirlo 00:00:50

Calciomercato Ufficiale, Igor Tudor torna alla Juventus: l'Hajduk lo ha liberato, sarà assistente di Pirlo IERI A 16:33