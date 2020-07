Lampard blocca Jorginho alla Juventus: "Sono molto felice di lui, rientra nei miei piani"

Il tecnico del Chelsea smentisce le voci su un possibile trasferimento del regista in bianconero dal suo 'maestro' Sarri: "E' stato fondamentale in questa stagione, dentro e fuori dal campo". Anche l'agente Jorge Santos conferma che non ci sono stati contatti: "Paratici? Conosco bene il direttore, ma non mi ha mai chiamato".

La partenza di Pjanic lascerà la Juventus senza un regista puro al centro della linea mediana di Maurizio Sarri e per questo motivo, al netto dell'arrivo di Arthur dal Barcellona, proseguono i rumors sul possibile arrivo di Jorginho che nel Chelsea ha perso molto spazio. Il giocatore italo-brasiliano è da sempre un pupillo del tecnico che lo ha avuto a Napoli e poi l'ha portato a Londra, ed è abbastanza certo che lo voglia con sè anche a Torino. La trattativa, se mai ci fosse, non sarà facile perchè Frank Lampard ha affermato di non voler far partire il giocatore:

Se un giocatore resta fuori per alcune partite non significa che non rientra più nei miei piani

Serie A Juventus-Atalanta in Diretta tv e Live Streaming DA 5 ORE

Il tecnico dei Blues, in conferenza stampo, ha spiegato che conta sull'italo-brasiliano anche per il futuro: "Ci sono sempre giocatori che sono magari scontenti o che in certi momenti restano fuori ed è il caso per adesso di Jorginho. E' stato fondamentale in questa stagione, dentro e fuori dal campo, e questo non è cambiato, sono molto contento di lui".

Della questione ha parlato anche Jorge Santos, agente di Jorginho, che a Radio Kiss Kiss ha detto chiaramente: "Le parole di Lampard hanno confermato come Jorginho sia ancora importante per il Chelsea. Quest'anno ha giocato tanto e quando il mister ha avuto bisogno di lui si è sempre fatto trovare pronto: e lo farà ancora". Poi sull'eventuale trattativa con la Juventus

Non conosco le loro strategie di calciomercato. A centrocampo hanno preso Arthur e non so cos'altro vorranno fare in quel reparto. Paratici? Conosco bene il direttore, ma non mi ha mai chiamato. Probabilmente Sarri pensa pensa di aver bisogno di un giocatore come Jorginho, ma non so quale sarà il progetto tecnico della Juve. Se i bianconeri e il Chelsea dovessero trovare un accordo, poi valuteremo

Play Icon WATCH Sarri: "Sorteggi di Champions? Lasciamo perdere. L'unico obiettivo della Juve ora è lo scudetto" 00:02:09

Serie A Juventus, Lazio e Inter: tutte le sfide per lo Scudetto dal 20 giugno al 2 agosto DA 5 ORE