Secondo il Corriere dello Sport, il maxi triangolo che vede coinvolto anche Semedo, desiderio di Guardiola per il Manchester City, sta diventando concreto mentre per la Gazzetta dello Sport l'ex tecnico bianconero vuole tornare in pista con un orecchio teso a Parigi. La Juventus ha un piano per avere Dembélé senza svenarsi.

Lautaro-Cancelo-Semedo: ecco il triangolo di mercato

Lautaro al Barcellona, Semedo al Manchester City e Joao Cancelo di nuovo all’Inter. Un giro di campioni che alla fine accontenterebbe tutti, Conte compreso. Come riportato dal Corriere dello Sport, arrivano ulteriori conferme dalla Spagna sul triangolo di mercato che riporterebbe il portoghese a Milano.

La nostra opinione: la regia dell’operazione è affidata al procuratore Jorge Mendes, agente di Cancelo e Semedo. Guardiola ha dato il via libera allo scambio dopo la stagione non del tutto esaltante dell’ex Inter e Juve in Premier League ma in cambio pretende Semedo che ha una valutazione di mercato attorno ai 50 milioni di euro. Cancelo al Barcellona sarebbe solo di passaggio senza nemmeno disfare la valigia. Sarebbe un rinforzo importante, per età e qualità, per la corsia di destra del 3-5-2 di Conte. Da quella parte ci sono Candreva e D’Ambrosio mentre Moses rischia di tornare al Chelsea. : la regia dell’operazione è affidata al procuratore Jorge Mendes, agente di Cancelo e Semedo. Guardiola ha dato il via libera allo scambio dopo la stagione non del tutto esaltante dell’ex Inter e Juve in Premier League ma in cambio pretende Semedo che ha una valutazione di mercato attorno ai 50 milioni di euro. Cancelo al Barcellona sarebbe solo di passaggio senza nemmeno disfare la valigia. Sarebbe un rinforzo importante, per età e qualità, per la corsia di destra del 3-5-2 di Conte. Da quella parte ci sono Candreva e D’Ambrosio mentre Moses rischia di tornare al Chelsea. Il sacrificato per l'Inter sarebbe Lautaro

Allegri, tentazione PSG

In questa stagione strana, Massimiliano Allegri resta in silenzio, ma non vuole rimanere ancora a guardare. Le chance non gli mancano e neppure un rientro in corsa sarebbe del tutto sgradito ma, secondo la Gazzetta dello Sport, la vera tentazione è il PSG.

La nostra opinione: un anno e qualche giorno dopo la fine della sua avventura alla Juventus, Massimiliano Allegri ha voglia di tornare in pista. Dopo molte riflessioni, dopo aver considerato anche la possibilità di stare fermo un altro anno, l’allenatore livornese ha capito di aver voglia di rimettersi in gioco subito. Scalpita, come i cavalli, animali che tanto ama, costretti a stare troppo tempo fermi ai box. Il PSG potrebbe essere la destinazione giusta e avrebbe anche il tempo di conoscere bene l'ambiente, dato che in Francia a livello nazionale è tutto fermo : un anno e qualche giorno dopo la fine della sua avventura alla Juventus, Massimiliano Allegri ha voglia di tornare in pista. Dopo molte riflessioni, dopo aver considerato anche la possibilità di stare fermo un altro anno, l’allenatore livornese ha capito di aver voglia di rimettersi in gioco subito. Scalpita, come i cavalli, animali che tanto ama, costretti a stare troppo tempo fermi ai box. Il PSG potrebbe essere la destinazione giusta e avrebbe anche il tempo di conoscere bene l'ambiente, dato che in Francia a livello nazionale è tutto fermo per la rabbia di Aulas , presidente dell'OL.

La Juve vuole Dembélé "gratis"

Un profilo sotto la lente d’ingrandimento di Paratici è Ousmane Dembélé, come scrive il quotidiano Mundo Deportivo. Il CFO della Continassa è da tempi non sospetti sulle tracce del nazionale francese, al momento ai box per infortunio. Per questo motivo, la Vecchia Signora vorrebbe inserire il giocatore in prestito nell’operazione Pjanic per valutare le sue condizioni prima dell’acquisto definitivo.

La nostra opinione: proprio i diversi problemi fisici, accusati nelle ultime stagioni dall’ex Borussia Dortmund, lascerebbero qualche perplessità alla Juventus. Dembélé, inoltre, nell’estate 2021 andrebbe a un anno dalla scadenza e il suo prezzo potrebbe essere più accessibile rispetto alla valutazione attuale. Il Barcellona, in particolare Setién, non vorrebbe privarsi comunque a cuor leggero di un giocatore importante e dalle indubbie qualità, apprezzato anche da altre big europee come PSG e Arsenal. Ma l’affollamento nel reparto d’attacco con il possibile arrivo dall’Inter di Lautaro Martinez, oltre all’acquisto già ufficializzato a gennaio di Trinçao, potrebbero spingere Dembélé lontano dal Camp Nou.

