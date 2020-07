Lautaro cuore nerazzurro: "Conte mi ha dato fiducia, ha lavorato tanto sulla mentalità di squadra"

Lautaro Martinez of FC Internazionale in action during the Serie A match between FC Internazionale and Torino FC at Stadio Giuseppe Meazza on July 13, 2020 in Milan, Italy.

Lautaro Martinez si racconta alla vigilia della partita contro la Fiorentina, lodando il lavoro di Antonio Conte all'Inter e promettendo il 110% di impegno per onorare i tifosi e la maglia nerazzurra. Con il Barcellona ormai defilato, l'attaccante argentino sembra vicino al rinnovo contrattuale.

Dopo aver resistito all'assalto del Barcellona, in casa Inter sembra vicino il rinnovo contrattuale per Lautaro Martinez. L'attaccante argentino potrebbe firmare al termine dell'Europa League un accordo più ricco, da 5.5 milioni di euro a stagione. Ed è proprio lui il protagonista dell'intervista realizzata per il Matchday Programme della partita fra Inter e Fiorentina, in programma questa sera (mercoledì 22 luglio) alle ore 21.45.

Sono un ragazzo che combatte sempre, per i miei obiettivi, per quelli della squadra, per la felicità dei tifosi. Da bambino ho giocato qualche volta a basket, ma ho ereditato la passione per il calcio da mio papà. È sbocciata quando sono entrato per la prima volta in uno spogliatoio prima di una partita di calcio.

Nato come difensore ma esploso in attacco

Ho iniziato a giocare come difensore, avevo una grande attenzione nei confronti del gioco, una caratteristica che mi distingue ancora oggi. Poi un allenatore mi ha spostato in attacco: segnare è la cosa più bella del calcio. Fin da piccolo ho coltivato le mie armi: la concentrazione massima, il non arrendersi, il lasciare tutto sul campo, l'aiutare al massimo i compagni.

L'importanza di Antonio Conte

Head coach FC Internazionale Antonio Conte greets Lautaro Martínez of FC Internazionale during a FC Internazionale training session at Appiano Gentile on August 21, 2019 in Como, Italy. Credit Foto Getty Images

Conte mi ha dato fiducia: è una cosa importantissima e fondamentale, perché ha lavorato sulla mentalità di ognuno di noi. Lo apprezzo tantissimo. Ogni giorno ci fa crescere. Quando scendo in campo voglio dare il massimo per fare sempre meglio.

Cuore nerazzurro al 110%

Cerco sempre di dare il 110% per questo club, per tutte le persone che lo amano e per la maglia nerazzurra. Forse i due gol più belli che ho segnato con l'Inter sono stati quello di Dortmund e quello in amichevole contro l'Atletico Madrid nell'estate del 2018.

