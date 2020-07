La formazione di Inzaghi aggancia l'Atalanta e si porta a una lunghezza dal secondo posto dell'Inter: all'Olimpico decidono le reti di Correa e del capocannoniere, al 35° timbro del proprio campionato.

La Lazio c'è. Un po' appannata e in riserva, forse, ma c'è. E grazie al 2-0 sul derelitto Brescia, che è già in B e attende solo l'arrivo delle vacanze, aggancia l'Atalanta al terzo posto della classifica e si porta a una sola lunghezza dalla seconda posizione occupata dall'Inter. Ora Napoli, sabato sera: considerato che a Bergamo si sfideranno le due nerazzurre, alla formazione di Inzaghi servirà una vittoria per abbandonare il quarto posto, l'unico che non dà ancora la certezza definitiva di partecipare alla prossima Champions League. Gioia a metà per Ciro Immobile, autore sì dell'assist per il vantaggio firmato da Correa e poi del definitivo raddoppio: il capocannoniere del torneo sperava di timbrare almeno una doppietta per eguagliare già stasera il record di reti di Higuain (36 nel 2015/16), ma deve accontentarsi di salire a quota 35, a -1 dall'argentino. Al San Paolo, per tre anni casa del Pipita, l'occasione per entrare nella storia della Serie A.

Il tabellino

Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Luiz Felipe (84' Vavro), Acerbi (88' Bastos); Lazzari (56' Marusic), Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto, Jony (56' Lukaku); Immobile, Correa (84' Adekanye). All. Inzaghi

Brescia (4-4-2): Andrenacci; Sabelli, Papetti, Gastaldello (77' Semprini), Mateju; Spalek, Tonali, Viviani, Zmrhal; Torregrossa, Ayé (88' Ndoj). All. Lopez

Arbitro: Luca Massimi

Gol: 17' Correa, 83' Immobile

Assist: Immobile (L, 1-0), Correa (L, 2-0)

Ammoniti: Lazzari, Papetti, Tonali

Note: -

La cronaca in 14 momenti chiave

10' – Angolo da destra e colpo di testa alto di Torregrossa, sbucato da pochissimi passi. Grande occasione per il Brescia.

14' – Controllo e tiro dal limite di Immobile, con palla che sibila accanto al palo di Andrenacci.

17' – GOL DELLA LAZIO. Tocco in area di Correa per Immobile, che gli ritorna il pallone con una magia: il Tucu si presenta davanti ad Andrenacci e non sbaglia. 1-0.

34' – Brescia vicino al pari: stop di petto e sinistro volante dal limite di Zmrhal, con palla che passa accanto all'incrocio.

36' – Destro secco da fuori di Luis Alberto e deviazione in angolo con la punta delle dita di Andrenacci. Grande intervento del portiere del Brescia.

41' – Bel riflesso di Andrenacci, che vola a respingere il colpo di testa di Immobile, servito da un bel cross di Jony.

53' – Altro intervento di Andrenacci su una spizzata di Milinkovic-Savic, pescato davanti alla porta da Luis Alberto.

73' – Mateju sbaglia tutto, Milinkovic-Savic tocca dentro per Immobile, che davanti ad Andrenacci trova solo l'esterno della rete.

82' - Ennesimo assist di Luis Alberto, fuga di Immobile verso Andrenacci e interno destro che sfiora il palo più lontano.

83' – GOL DELLA LAZIO. Assist filtrante di Correa per Immobile, che si presenta davanti ad Andrenacci e questa volta non sbaglia. Gol numero 35 in campionato, a meno uno da Higuain.

87' – Il bravissimo Andrenacci prima respinge un destro di Milinkovic-Savic e poi blocca un altro tentativo da fuori di Parolo.

90' – Sempre Andrenacci mura Adekanye e poi Luis Alberto, da due passi, centra in pieno la traversa.

91' – Doppio intervento di Andrenacci su Immobile, che non riesce a segnare il gol numero 36 del proprio campionato.

94' – Occasione finale per Immobile: il suo sinistro secco centra però il palo esterno prima di uscire.

MVP

Correa. Vuole riprendersi ciò che l'infortunio gli ha tolto e si vede. Bello il gol del vantaggio, bello l'assist per il raddoppio di Immobile.

Fantacalcio

Promosso – Immobile. Tanti errori nei pressi della porta, ma anche un gol e un assist al bacio per Correa. E, dunque, un timbro fondamentale sul risultato.

Bocciato – Papetti. Male. Non oppone resistenza a Correa, che firma l'1-0, e lascia un buco enorme anche nell'azione del raddoppio. In mezzo rischia grosso con un duro intervento su Immobile. Ha l'età dalla sua: si rifarà.

Il momento social del match

Adekanye entra, non passa la palla al liberissimo Immobile e il capocannoniere se la prende con lui: niente gol numero 36.

Le pagelle

