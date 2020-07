Lazio-Brescia: probabili formazioni e statistiche

La Lazio è la squadra contro cui il Brescia ha vinto più partite in Serie A (13).

Probabili formazioni

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Acerbi; Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto, Jony; Immobile, Correa. All. Inzaghi

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Leiva, Lulic, Radu

BRESCIA (4-4-2): Andrenacci; Sabelli, Papetti, Mangraviti, Mateju; Spalek, Tonali, Zmrhal, Martella; Torregrossa, Ayé. All. Lopez

Squalificati: Dessena

Indisponibili: Balotelli, Bisoli, Cistana, Skrabb

Statistiche Opta

Il Brescia è riuscito a segnare un solo gol nelle ultime cinque sfide con la Lazio in Serie A, nella gara di andata: nel periodo quattro successi biancocelesti e un pari.

Lazio e Brescia si sono affrontate 19 volte in casa dei biancocelesti in Serie A, con un bilancio di 14 vittorie casalinghe, due pareggi e tre successi esterni.

La Lazio ha vinto otto delle ultime 10 partite casalinghe contro il Brescia in Serie A, con un pareggio e un successo lombardo nel parziale.

Due vittorie consecutive in campionato per la Lazio, che nel post lockdown non è mai riuscita ad arrivare a tre successi di fila (ultima volta a febbraio).

Il Brescia, reduce da quattro sconfitte esterne, una sola volta nel XXI secolo è arrivato a perdere cinque trasferte di fila in Serie A, nel gennaio 2011.

La Lazio ha realizzato dalla distanza due delle ultime quattro reti casalinghe, una sola in meno di quelle segnate da fuori area in tutti i precedenti 40 gol interni di questo campionato.

Da quando é alla Lazio (2016/17) Ciro Immobile ha segnato 101 gol in Serie A, meno solo di Messi (132), Lewandowski (115) e Ronaldo (103) nei top-5 campionati europei in questo spazio temporale.

Nell’era dei tre punti a vittoria, solo Christian Vieri (134 partite con l’Inter) ha raggiunto quota 100 gol con la stessa maglia in Serie A più velocemente di Ciro Immobile (140 presenze con la Lazio).

Ernesto Torregrossa ha preso parte a quattro (tre reti, un assist) delle uniche sette reti in trasferta del Brescia nel 2020 in Serie A.

