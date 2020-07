Lazio-Cagliari: probabili formazioni e statistiche

La Lazio ha affrontato il Cagliari 67 volte in Serie A: 34 vittorie, 16 pareggi e 17 partite perse.

Probabili formazioni

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Bastos; Lazzari, Parolo, Cataldi, Milinkovic-Savic, D. Anderson; Caicedo, Immobile. All. Inzaghi

Play Icon

Serie A Inzaghi: "La Lazio non meritava di perdere, siamo sempre penalizzati dagli episodi" DA 3 ORE

Squalificati: -

Indisponibili: Lulic, Leiva, Radu, Marusic, Correa, Jony, Luis Alberto

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Pisacane, Ceppitelli, Klavan; Mattiello, Nandez, Birsa, Rog, Lykogiannis; Joao Pedro, Simeone. All. Zenga

Squalificati: Carboni

Indisponibili: Pavoletti, Nainggolan, Oliva, Lu. Pellegrini

Statistiche Opta

La Lazio ha affrontato il Cagliari 67 volte in Serie A: 34 vittorie, 16 pareggi e 17 partite perse.

La Lazio è imbattuta contro il Cagliari in Serie A nelle ultime 11 partite di campionato, grazie a nove vittorie e due pareggi.

Sono 33 le sfide in casa della Lazio tra queste due squadre in Serie A: il bilancio si compone di 21 vittorie interne, cinque pareggi e sette successi esterni.

La Lazio ha vinto tutte le ultime otto partite casalinghe di Serie A contro il Cagliari: prima di questa striscia i biancocelesti non avevano mai ottenuto più di quattro successi interni di fila con i sardi.

Dopo una serie di 16 partite interne senza sconfitte (12V, 4N), la Lazio ha perso le ultime due gare casalinghe di campionato e non arriva a tre sconfitte di fila dal novembre 2007.

Nel mese di luglio solo il Cagliari (due) ha segnato meno gol in Serie A della Lazio (tre).

Simone Inzaghi conta sette partite da allenatore contro il Cagliari in Serie A: per il tecnico della Lazio cinque successi e due pareggi – è una delle quattro squadre contro cui vanta almeno sette partite ed è rimasto imbattuto.

Il primo gol dell'attaccante della Lazio Ciro Immobile in Serie A è arrivato proprio contro il Cagliari nell'agosto 2012 con la maglia del Genoa – contro i sardi ha realizzato sette reti in nove sfide.

Joao Pedro ha segnato 18 reti in questo campionato con il Cagliari, solo uno in meno di quanti ne aveva realizzate in totale nelle tre stagioni precedenti in Sardegna nel massimo campionato.

Il primo gol del fantasista del Cagliari João Pedro in Serie A è arrivato proprio contro la Lazio nel novembre 2014 – l’altra di due reti contro i biancocelesti è arrivata nell’ultima sua sfida all’Olimpico.

Serie A Le 5 verità che ci ha lasciato Juventus-Lazio: Rabiot in crescita, Scudetto meritato DA 3 ORE