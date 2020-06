Il responsabile della comunicazione commenta le polemiche e le accuse contro il presidente: "Come diceva Agatha Christie, numerosi indizi fanno una prova". Intanto parte il progetto "Tu non sarai mai sola": il ricavato dalle vendite delle sagome andrà in beneficienza, alla Croce Rossa.

La Lazio non ci sta, le accuse mosse al presidente Lotito sul caso Zarate sono state un attacco gratuito e, secondo il responsabile della comunicazione del club biancoceleste Arturo Diaconale, non sono arrivate casualmente ma proprio in concomitanza della ripresa del campionato in cui la Lazio è ancora in corsa per lo Scudetto. Il dirigente, intervenuto a 'Radio Punto Nuovo', ha dichiarato:

Non mi pare che chi ha denunciato Lotito ha questa credibilità assoluta per dire che le sue considerazioni sono inattaccabili. Il presidente Lotito mi pare abbia deciso di reagire sul piano giudiziario, vedremo quale sarà la conclusione di questa vicenda. Devo solo segnalare la concomitanza della ripresa del campionato con questo fiorire di contestazioni nei confronti di Lotito. Ho l’impressione che si voglia colpire Lotito ad ogni caso e con lui, la Lazio. Come diceva Agatha Christie, numerosi indizi fanno una prova e c’è un palese tentativo di mettere in difficoltà Lotito e la Lazio

Le sagome dei tifosi allo stadio per beneficienza

Non solo polemiche in casa Lazio. Infatti il club biancoceleste ha avviato un progetto il cui ricavato andrà alla Croce Rosse: si chiama "Tu non sarai mai sola" e permetterà ai tifosi di acquistare un posto allo stadio, mettere una sagoma in rappresentazione dello stesso fan, e la cifra che la Lazio raccoglierà verrà poi usata per le fasce di popolazioni più vulnerabili.

"Inviando una foto e con l’acquisto della propria sagoma, anche se non fisicamente sugli spalti, si potrà dare l’illusione in ogni match di essere, sempre e comunque, presenti per tutte le partite che si disputeranno a porte chiuse allo Stadio Olimpico di Roma. Vai sul sito ufficiale della S.S. Lazio dove potrai partecipare all’iniziativa caricando una tua immagine o, in alternativa, potrai recarti presso i nostri store (Via di Propaganda, Via Calderini o Centro Commerciale Roma Est) dove ti aspetteremo con i nostri fotografi per realizzare insieme la tua foto che poi sarà trasformata in una sagoma 75x45 cm che occuperà il seggiolino dello stadio dal quale tu vorrai tifare per la tua squadra", si legge nella nota ufficiale della Lazio.

Si potranno scegliere settore, posto e fila anche per il campionato 2020/2021 e per le competizioni europee. Alla riapertura dello stadio al pubblico poi, ogni tifoso troverà ad aspettarlo il proprio avatar che potrà ritirare autografato dal capitano Lulic.

