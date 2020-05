Lazio e Roma torneranno ad allenarsi dal 6 maggio: c'è il sì ufficiale della Regione

Felipe Caicedo, Justin Kluivert - Roma-Lazio - Serie A 2019/2020 - Imago pub only in ITAxGERxSUIxAUT

In serata è arrivata l'ordinanza della Regione Lazio che ha deciso di dare l'ok alla ripresa degli allenamenti per le squadre professionistiche. Ecco, quindi, che la Lazio e la Roma potranno ricominciare il proprio lavoro a Formello e a Trigoria a partire da mercoledì 6 maggio.

Dopo l'Emilia-Romagna e la Campania, anche il Lazio ha dato il sì ufficiale alla ripresa degli allenamenti per squadre professionistiche all'interno della Regione a partire dal 6 maggio. L'indiscrezione della mattinata è stata poi ufficializzata in serata tramite l'ordinanza firmata dalla giunta del Presidente Zingaretti facendo 'felici' Lazio e Roma.

È consentito l'allenamento in forma individuale di atleti professionisti e non professionisti riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal Comitato italiano Paralimpico (Cip) e dalle rispettive Federazioni, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento in strutture a porte chiuse, anche per gli atleti di discipline sportive non individuali. [L'ordinanza]

Si ricorda, ovviamente, che le sessoni dovranno avere un massimo di partecipanti, quindi un massimo di 4-5 atleti per evitare assembramenti, prima del 18 maggio che potrebbe essere - invece - la data del ritorno agli allenamenti di gruppo.

La Lazio a Formello: 5 campi a disposizione, quattro turni di allenamento

La Lazio aveva già predisposto tutto per metà aprile addirittura. Poi ci fu il nuovo rinvio del campionato che fece slittare anche la ripresa degli allenamenti. Il club di Lotito è molto sensibile all'argomento e vuole a tutti costi ripartire per finire la stagione. Saranno predisposti 5 campi di allenamento con un massimo di 5 atleti per campo, con sedute che verranno svolte ad orari diversi per evitare l'incrocio tra giocatori. Già fissati quattri turni di lavoro: la Lazio è pronta per il 6 maggio.

La Roma a Trigoria: 3 campi a disposizione, al via il protocollo con i tamponi per i giocatori

Anche la Roma è pronta a ripartire, considerando la presenza di 3 campi di allenamento e 36 camere disponibili tra quelle impegnate per la prima squadra e la compagine giovanile. Anche qui i giocatori si dividerebbero per turni di allenamento per evitare il contatto diretto. A tutti verrà controllata la febbre una volta arrivati e la società sta predisponendo il tutto per eseguire poi i tamponi nei giorni successivi, per due volte la settimana.

