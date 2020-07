Lazio, esplode lo spogliatoio: sfiorata la rissa dopo il ko col Sassuolo. Ma la società smentisce

Secondo Mediaset dopo il ko coi neroverdi, il terzo di fila, sarebbe scoppiata un'accesa discussione tra Francesco Acerbi e il direttore sanitario Ivo Pulcini incentrata sui tanti infortuni e problemi fisici che stanno colpendo la squadra di Simone Inzaghi, costretto a usare praticamente sempre la stessa formazione. La Lazio non è più l'isola felice pre lockdown. In serata la smentita del club.

La sconfitta contro il Sassuolo, la terza consecutiva, fa esplodere lo spogliatoio della Lazio. Secondo quanto riportato da Mediaset, nel post partita si sono accesi gli animi in casa biancoceleste: violenta discussione e rissa sfiorata tra Francesco Acerbi e il direttore sanitario Ivo Pulcini, uno scontro incentrato sul perché dei tanti infortuni che si registrano e che limitano le scelte di Simone Inzaghi.

Questa è una questione che si trascina da tempo, negli ultimi anni lo staff sanitario, fisioterapisti compresi, è un punto di domanda del club biancoceleste, ed è necessario fare chiarezza in vista del futuro in cui la Lazio tornerà in Champions League. Pare anche che siano volate parole grosse anche tra i calciatori con accuse rivolte ad alcuni di scarso impegno. In buona sostanza, l'isola felice che era la squadra biancoceleste pre lockdown sembra essere svanita.

Serie A Le pagelle di Lazio-Sassuolo 1-2: Caputo brilla, Boga non si prende, ancora a secco Immobile DA 4 ORE

Uno dei giocatori di maggior esperienza, Lucas Leiva, ha detto a Sky nel post partita: "Dobbiamo restare uniti, ora non ci sono scuse. Abbiamo dimostrato di essere una grande squadra prima della sosta. Penso che in un momento così dobbiamo fare le cose semplici, trovare il modo di vincere e finire al meglio la stagione".

La smentita della Lazio

In merito alle notizie diffuse da organi di stampa circa presunti litigi e contrasti all’interno dello spogliatoio al termine della gara odierna contro il Sassuolo, la Società smentisce categoricamente e sottolinea che tali notizie sono prive di qualsiasi fondamento

Play Icon WATCH Fantacalcio: i consigli per la 32a giornata di Serie A 00:01:19

Serie A Lazio, Inzaghi: "Gli episodi non sono dalla nostra parte. Scudetto? Blindiamo la Champions" DA 4 ORE