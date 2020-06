In assenza di Inzaghi squalificato è Massimiliano Farris a prendere la parola nel post gara di Torino: "Stiamo crescendo, abbiamo ribaltato due partite insidiose. La condizione c'è e i ragazzi si stanno facendo trovare pronti". Capitan Parolo ha le idee chiare sugli obiettivi: "Vogliamo la Champions, poi vediamo cosa riuscirà a fare la Lazio".

Massimiliano FARRIS (All. Lazio)

La squadra ha evidenziato spirito di abnegazione e sacrificio, soprattutto gli attaccanti. Abbiamo costruito bene per tutta la partita e la loro qualità è venuta fuori. Stiamo crescendo, abbiamo ribaltato due partite insidiose. La condizione c'è e i ragazzi si stanno facendo trovare pronti, soprattutto dal punto di vista mentale. È una bella iniezione di fiducia. Ora speriamo di recuperare qualche giocatore, purtroppo non a breve gli infortunati

Contro il Milan senza Immobile e Caicedo...

Dispiace per l'ammonizione di Immobile, ma questo è il regolamento. Accettiamo quello che ha deciso l'arbitro, Ciro era a un metro, ma è molto penalizzante il cartellino giallo. Immobile stesso era rammaricato, anche per le occasioni, un bomber come lui alla fine non tradisce mai

Simone Inzaghi - Torino-Lazio - Serie A 2019/2020 - Getty Images Credit Foto Getty Images

Marco PAROLO (Lazio)

Sono contento del gol e della vittoria, mi mancava segnare. Ci ho creduto, mi sono riscattato sull'errore della rete subita. Era importante vincere, abbiamo dominato in lungo e in largo, è un successo meritato. Il nostro obiettivo è raggiungere la qualificazione in Champions poi pensiamo a dare fastidio ai bianconeri e continuiamo a provarci. Il Genoa ha bisogna di fare punti per salvarsi, tiferemo per loro...

