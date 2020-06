Il direttore sanitario del club biancoceleste auspica un cambiamento di programma delle partite serali di Serie A: "Giocare alle 21 sarebbe perfetto non solo per i tifosi, ma anche per gli atleti. Se non dubitasse delle mie conoscenze, inviterei l'Associazione Italiana Calciatori a rivedere gli orari per il benessere di tutti, noi compresi".

Le partite di Serie A alle 21.45 rappresentano un problema sia per i tifosi che per i giocatori. Questo, in sintesi, il pensiero del direttore sanitario della Lazio Ivo Pulcini che, ai microfoni di Radio Radio, lancia un appello affinché il calcio d'inizio dei match serali venga anticipato: "Giocare alle 21 anziché alle 21.45 sarebbe perfetto, non solo per i tifosi ma anche per gli atleti che, come gli orologi, per funzionare bene devono fare i conti con il tempo - le sue parole -. Il nostro organismo deve rispettare il tempo diuno e notturno. Se non fosse di diverso avviso e non dubitasse delle mie conoscenze, inviterei l'Associazione Calciatori a rivedere gli orari per il benessere di tutti, noi compresi".

Pulcini va oltre e aggiunge qualche esempio per rendere più chiara la sua posizione: "La temperatura può salire naturalmente dalle 16 alle 20 con il rischio di sospettare un falso positivo, se dovesse avere 37,6 °C. La pressione arteriosa, la respirazione, la digestione, il sonno, la produzione di GH e melatonina, l'efficienza psichica e soprattutto mnemonica dipendono dalla qualità e non dalla quantità del sonno. Un'ora prima di mezzanotte vale più di tre ore dopo mezzanotte".

