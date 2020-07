La sconfitta contro il Sassuolo ha lasciato i segni in casa biancoceleste. Attraverso un post pubblicato su Instagram, il bomber si è reso protagonista di un vero e proprio sfogo nei confronti di chi l'ha preso di mira sui social: "Probabilmente c’è qualcuno che dimentica facilmente". Intanto, secondo Sportmediaset, Lotito starebbe pensando a un maxi ritiro.

Da idolo dei tifosi a bersaglio di critiche e insulti sui social. Ciro Immobile non sta certo vivendo un momento felice e, nonostante i 29 gol segnati finora in campionato (32 stagionali) è finito nel mirino di parte dei sostenitori della Lazio. Al punto che lo stesso Immobile, in un post pubblicato su Instagram, si è reso protagonista di un vero e proprio sfogo: "Probabilmente c'è qualcuno che dimentica facilmente, quindi vi chiedo di lasciare in pace la mia famiglia - le parole dell'attaccante della Lazio -. Se volete scrivere cattiverie e insulti fatelo a me direttamente, la mia famiglia non c’entra niente. Grazie".

Intanto Lotito pensa a un maxi ritiro

A scatenare la rabbia dei tifosi (chiaramente ingiustificata nei termini riferiti da Immobile) è stata la sconfitta dell'Olimpico contro il Sassuolo, la terza consecutiva per la squadra allenata da Simone Inzaghi. Un ko pesante a seguito del quale, secondo quanto riferito da Sportmediaset, il presidente Claudio Lotito avrebbe deciso di far scattare un lungo ritiro che comincerebbe mercoledì 15 (giorno di Udinese-Lazio) e andrebbe avanti fino alla sfida con la Juventus in programma lunedì 20.

