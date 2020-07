Lazio, Inzaghi: "Con la Juventus senza Luis Alberto e Jony. L'avevo immaginata diversa..."

Il tecnico biancoceleste verso la sfida dell'Allianz Stadium contro i bianconeri: "Abbiamo avuto delle problematiche, adesso però dobbiamo andare avanti, ci manca ancora qualcosa per raggiungere il nostro grande obiettivo. Rammarico? Mi sarebbe piaciuto giocare queste partite nel migliore dei modi".

La sfida tra Juventus e Lazio chiuderà la 34esima giornata lunedì sera all'Allianz Stadium. Prima che si ripartisse doveva essere una sorta di match Scudetto, ora avrà un sapore diverso, anche per i tanti assenti con cui deve far conto Simone Inzaghi: "Luis Alberto non sarà della partita: ha provato anche questa mattina, ma era rimasto a riposo tre giorni e anche oggi avvertiva ancora dolore. Stesso discorso per Jony. Avremo a casa altri giocatori importanti tipo Radu, Marusic, Leiva, Correa, Lulic, Patric. Però mi piace parlare di quelli che scenderanno in campo e andremo per fare una partita nel migliore dei modi".

Nella conferenza stampa della vigilia il tecnico biancoceleste non nasconde un po' di delusione: "Sarà una bellissima partita. Due squadre che hanno fatto un ottimo percorso, la Juve l'abbiamo già affrontata in casa e in Supercoppa. Sarà una gara difficilissima, che cercheremo di affrontare nel migliore dei modi e cercheremo di fare un'ottima gara. Sicuramente l'avevo immaginata diversa. Purtroppo abbiamo avuto dei problemi dopo lo stop del campionato, ma andremo a fare una grandissima gara senza alibi e senza pensare agli assenti. Gli infortuni fanno parte del gioco e domani vedremo cosa succederà. Rammarico? Mi sarebbe piaciuto giocare queste partite nel migliore dei modi. Mi piacerebbe parlare di chi scenderà in campo e degli uomini che mi possono aiutare".

Serie A Edicola, Juventus: Sarri e il fantasma di Zidane, per l'attacco spunta Duvan Zapata DA 7 ORE

C'è comunque una qualificazione alla Champions League da blindare, come ripete Inzaghi, reduce dal pari di Udine, un punto dopo tre ko di fila: "Pensavamo di essere più vicini a questo punto. Abbiamo avuto delle problematiche, adesso però dobbiamo andare avanti, ci manca ancora qualcosa per raggiungere il nostro grande obiettivo, che è lì a portata di mano e che manca da 13 anni qui a Roma. Dobbiamo guardare a noi stessi e non pensare a quello che succede dalle altre parti. Mancano ancora tre punti per la matematica".

Play Icon WATCH Lazio, Inzaghi: "Nessuno mi tocchi il mio gruppo, se avessi avuto a disposizione gli infortunati..." 00:01:54

Serie A Juventus, Lazio e Inter: tutte le sfide per lo Scudetto dal 20 giugno al 2 agosto DA 15 ORE