Una Lazio stanca e senza il punto di riferimento offensivo Immobile, cade per la prima volta all'Olimpico sotto i colpi di Çalhanoglu (poi infortunatosi), Ibrahimovic (su rigore) e Rebic. I rossoneri, in attesa del Napoli e del prossimo big-match contro la Juventus, balzano al sesto posto a 46 punti. I biancocelesti restano a -7 dalla vetta e l'obiettivo Scudetto si allontana. Una prova di grande maturità, quella degli uomini di Pioli, chiamati a riscattare il mezzo passo falso di Ferrara contro la SPAL: concretezza e quadratura tattica, oltre a una condizione fisica certamente migliore rispetto agli avversari, apparsi decisamente in riserva.

Ibrahimovic, Çalhanoglu - Lazio-Milan - Serie A 2019/2020 - Getty Images Credit Foto Getty Images

Il tabellino

LAZIO-MILAN 0-3

Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu (55' Vavro); Lazzari, Parolo, Leiva (46' Adekanye), Milinkovic-Savic (67' Anderson), Jony (55' J. Lukaku); Luis Alberto; Correa (64' Cataldi). All.: S. Inzaghi.

Milan (4-4-2): G. Donnarumma; Conti (72' Calabria), Kjær, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié (86' Biglia), Bennacer; Saelemaekers, Bonaventura (71' Krunic), Çalhanoglu (37' Paquetà); Ibrahimovic (46' Rebic). All.: Pioli.

Arbitro: Gianpaolo Calvarese di Teramo.

Gol: 23' Çalhanoglu (M), 34ì rig. Ibrahimovic (M), 59' Rebic (M).

Assist: Ibrahimovic (M, 0-1), Bonaventura (M, 0-3).

Note - Recupero: 2+3. Ammoniti: J. Lukaku, Paquetà.

