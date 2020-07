Ancora una sconfitta per la squadra di Inzaghi, che va in vantaggio con Luis Alberto, ma viene punita nella ripresa da Raspadori e Caputo (92'). Quarta vittoria di fila per la banda di De Zerbi

Il tabellino di Lazio-Sassuolo 1-2

Lazio (3-5-2): Strakosha; Bastos, Acerbi, Radu (Dall'83' Vavro); Lazzari, Milinkovic-Savic (Dal 67' Lucas Leiva), Parolo, Luis Alberto (Dall'83' Adekanye), Lukaku (Dal 46' Jony); Immobile, Caicedo (Dal 61' Cataldi). All. Inzaghi

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan (Dal 46' Muldur), Marlon, Ferrari, Kyriakopoulos; Locatelli, Bourabia; Traorè (Dal 46' Caputo), Djuricic (Dal 68' Haraslin), Boga (Dal 79' Rogerio); Raspadori (Dal 89' Magnani). All. De Zerbi

Arbitro: Di Bello

Gol: 33' Luis Alberto (L), 52; Raspadori (S), 92' Caputo (S)

Assist: Caputo, Ferrari

Ammoniti: Parolo, Immobile, Muldur, Bastos, Ferrari, Lucas Leiva

La cronaca in 8 momenti chiave

4' - Subito occasione Lazio. Lazzari si invola a destra lanciato da Milinkovic: cross per Immobile, che col piatto destro mette incredibilmente a lato.

8' - Raspadori segna, ma il GOL VIENE ANNULLATO. Di Bello viene richiamato dal VAR e giudica che dal. contrasto tra Parolo e Bourabia sia il neroverde a toccare per ultimo, toccando per Raspadori, che quindi risulta in fuorigioco

12' - TRAVERSA DEL SASSUOLO! Grande progressione di Djuricic, che entra in area e spara col destro. Tiro deviato da Radu che supera Strakosha e centra la traversa.

33' - LUIS ALBERTO! GOL! 1-0 LAZIO! Lazzari vola a destra, crossa e mettere dentro. Lo spagnolo controlla male, contrasto con Locatelli e rimpallo che sbatte su Luis Alberto e si insacca.

38' - Che chance per Boga! Riceve da Raspadoria, salta Bastos, rientra sul destro e spara. Fuori di poco!

52' - GOL! 1-1 Sassuolo! Pareggia il Sassuolo! Caputo parte in profonditá a destra e serve un cioccolatino a RASPADORI, che praticamente a porta vuota insacca.

60' - Strakosha miracoloso sul mancino di Muldur da centro area, poi arriva Djuricic, che disturbato da Bastos mette fuori.

92' - CAPUTO! GOL! 1-2 Sassuolo! Cross di Rogerio, sponda di Ferrari e tap-in facile di Caputo a porta vuota!

