Lazio-Sassuolo: probabili formazioni e statistiche

Sono 13 i precedenti tra Lazio e Sassuolo in Serie A: per i biancocelesti otto vittorie, tre pareggi e due sconfitte.

Probabili formazioni

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lukaku; Immobile, Caicedo. All. Inzaghi

Squalificati: Patric

Indisponibili: Correa, Lulic, Marusic

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Magnani, G. Ferrari, Rogerio; Magnanelli, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. All. De Zerbi

Squalificati: Nessuno

Indisponibili: Obiang, Romagna

Statistiche Opta

Solamente in una delle 13 sfide di massimo campionato tra Lazio e Sassuolo, i biancocelesti non hanno trovato la via del gol: 0-2 per gli emiliani nel febbraio 2016.

Nonostante il bilancio positivo registrato all’Olimpico contro il Sassuolo (4V, 1N, 1P), la Lazio ha sempre subito almeno una rete nelle sei gare interne contro i neroverdi in Serie A.

Dopo la sconfitta per 0-3 contro il Milan alla 30ª giornata, la Lazio potrebbe rimanere senza gol all'attivo per due gare interne di fila in Serie A per la prima volta dal novembre 2007, sotto Delio Rossi.

Il Sassuolo ha segnato 57 reti in 31 giornate di questo campionato: i neroverdi sono ad un solo gol dal proprio record di marcature in una singola stagione in Serie A (58 nel 2016/17).

Nessuna squadra ha subito più gol di testa della Lazio in Serie A dopo la sosta: quattro reti, tante quante quelle incassate dai biancocelesti con questo fondamentale in tutta la prima parte di stagione, prima dello stop forzato.

Simone Inzaghi è imbattuto da allenatore contro il Sassuolo in Serie A; per il tecnico della Lazio cinque successi e due pareggi in sette incontri.

Il difensore della Lazio Francesco Acerbi ha disputato 157 gare e realizzato 11 reti in Serie A con la maglia del Sassuolo, tra il 2013 e il 2018 – è uno dei cinque giocatori ad aver disputato almeno 150 partite con la maglia neroverde nel massimo campionato.

Ciro Immobile della Lazio ha preso parte a sette reti nelle ultime sette partite di campionato contro il Sassuolo, grazie a sei gol e un assist.

L'attaccante del Sassuolo Domenico Berardi ha segnato sette reti in Serie A contro la Lazio, solamente contro il Milan (otto) ha fatto meglio nella competizione.

