Il centrocampista spagnolo saluterà il Manchester City al termine della Final Eight di Champions League e poi si trasferirà in Italia per vestire la maglia biancoceleste. Secondo Sky si dovranno sistemare le ultime cose burocratiche ma l'affare è fatto e si può chiudere in due-tre giorni. Silva è libero dopo la fine del contratto col club di Pep Guardiola.

Ancora qualche dettaglio, ancora pochi giorni, poi David Silva diventerà un giocatore della Lazio. Secondo Sky Sport si dovranno sistemare le ultime cose burocratiche ma l'affare è fatto e si può chiudere in due-tre giorni, quelli necessari per permettere al Manchester City di chiudere la stagione in Champions League. Il forte centrocampista spagnolo lascerà la Premier League dopo 10 anni ed è carico per una nuova avventura in Italia.

Con la Lazio David Silva, classe 1986, firmerà un contratto di 3 anni, fino al 2023, e potrebbe essere l'uomo giusto per far fare il salto di qualità alla squadra di Simone Inzaghi. Già carico Ciro Immobile: "Grande giocatore e grande esperienza, lo aspettiamo a braccia aperte. Non vedo l’ora che arrivi, noi prima che calciatori della Lazio siamo tifosi della Lazio".

