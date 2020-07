Le 5 verità che ci ha lasciato Juventus-Atalanta: Gasp incarta Sarri, Dea da Champions

Il tecnico nerazzurro mette in difficoltá quello bianconero: non é la prima volta. Bergamaschi senza limiti e senza confini: avrebbero meritato la vittoria. Malinovskyi e Muriel risorse, Bernardeschi inizia ad essere un peso

1) Gasperini dà un'ennesima lezione a Sarri

Era successo diverse volte quanto l'attuale tecnico della Juventus allenava il Napoli, è accaduto sabato sera allo Stadium. L'applicazione del calcio gasperiniano é indigesto a Sarri, che fatica sempre a trovare contromisure al pressing feroce e al giropalla veloce tipico di una squadra allenata dal Gasp. La Juventus ieri sera per lunghi tratti é andata in apnea e nel complesso il risultato finale sta molto più stretto ai bergamaschi che ai bianconeri. La sensazione resta la stessa: quando questa Juve trova una squadra che alza il ritmo, la soffoca ad inizio azione e la attacca sugli esterni, non ha soluzioni alternative. Molto grave, soprattutto pensando alla Champions League.

Gasperini - Juventus-Atalanta - Serie A 2019/2020

2) La Dea non deve temere nessuno, nemmeno in Champions

E qui ci ricolleghiamo al primo punto. Allo stato attuale delle cose l'Atalanta ha molte più chance di fare strada in Champions League della Juventus. Eresia? No, oggi come oggi i bergamaschi metterebbero in difficoltà chiunque, mentre i bianconeri non sembrano solidi, uniti, preparati per affrontare una competizione che al minimo errore non lascia scampo. Certo, ad agosto manca ancora tanto, la condizione può migliorare, tante cose possono cambiare, ma questa Dea non deve temere nessuno. Sognare é lecito e l'esame Stadium lo ha confermato.

3) Juve, quando si alzano i ritmi é notte fonda

Inizia ad essere un discorso trito e ritrito. La squadra bianconera palesa fragilità ogni qualvolta vengano alzati i ritmi. Chiunque (Napoli, Verona, Lazio e ora Atalanta) abbia provato ad aggredire alto la formazione di Sarri, ha poi trovato i risultati sperati. Il 2-2 finale ha premiato i bianconeri, ben consci che la prestazione non è stata all'altezza della situazione. Il gioco della Juventus continua ad essere poco fluido e dipendente dalle individualità. Non un buon segnale dopo 10 mesi di nuova filosofia sarriana.

Malinovskyi festeggia il suo gol, Juventus-Atalanta, Serie A 2019-20

4) Malinovskyi e Muriel, quando la panchina fa la differenza

La Juventus ha inserito dalla panchina Douglas Costa, Higuain, Alex Sandro e Ramsey, ma a far la differenza sono stati Muriel e Malinovskyi, i due soliti assi nella manica di Gasperini. In generale poche altre squadre in Italia si possono permettere le alternative del livello dell'Atalanta. L'ucraino, in particolare, anche ieri sera ha confermato di avere le carte in regola per essere un leader tecnico in squadre di alto livello. Avere due giocatori del genere come dodicesimo e tredicesimo uomo è sicuramente un fattore.

5) Quante altre chance può avere Federico Bernardeschi?

Brevi e diretti. Zero gol in 24 presenze di questo campionato, uno in 31 stagionali. E appena quattro gol messi a segno nelle ultime due annate di bianconero. Numeri imbarazzanti per un esterno d'attacco, che continua ad essere poco convincente. Esclusa l'isolata prestazione di Bologna, Federico Bernardeschi pur giocando titolare, ha messo insieme una serie impressionante di prestazioni deludenti. Un giocatore che tocca la palla troppe volte, che pare constantemente indeciso, che non fa mai la differenza. Quante altre chance avrà prima di essere messo in discussione nei progetti futuri del club?

