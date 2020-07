Il tecnico rossonero é fuori dal progetto, ma ha dimostrato di essere un professionista serio e un gran conoscitore di calcio. Ibra e CR7 fuoriclasse eterni, Rugani-Bonucci coppia horror. Che 2020 per Ante Rebic!

1) Stefano Pioli merita rispetto

Ralf Rangnick è praticamente stato annunciato e lui non fa più parte del progetto, non avrà un futuro in rossonero e, a prescindere da qualsiasi tipo di risultato, non verrà riconfermato come allenatore del Milan. Eppure Stefano Pioli ha una sua dignità, è un professionista serio e merita rispetto. In pochi mesi ha ridato un'identità al Milan, ha rialzato il morale di un gruppo e galvanizzato diversi giocatori, ha rimesso in piedi una situazione imbarazzante e l'ha gestita da allenatore esperto quale é. La vittoria in rimonta sulla Juventus, che segue quelle su Roma e Lazio, certificano l'efficacia del suo lavoro. Probabilmente non era lui il tecnico al quale affidare un nuovo ciclo, ma altrettanto verosimilmente si sarebbe potuto trattarlo meglio.

Stefano Pioli, Milan-Juventus, Serie A 2019-20 Credit Foto Imago

2) Blackout Juventus, ma lo Scudetto resta a un passo

Sei minuti di ordinaria follia e la Juventus crolla. Il blackout contro il Milan ha ricordato a molti quello di Firenze del 2013. Ma da Conte a Sarri, da ottobre a luglio, dal viola al rossonero, ci sono troppe differenze nelle due sconfitte. La Juve ha spento la luce per poco, quasi sicura dopo il 2-0 di aver conquistato il nono Scudetto consecutivo e incurante dell'avversario che aveva di fronte. La vittoria del campionato, salvo clamorosi colpi di scena, non é compromessa, ma questa Juve ha diversi interrogativi da porsi. Una fragilitá difensiva abbastanza constante, la dipendenza da alcuni uomini chiave, l'incapacitá cronica di gestire certe situazioni. Insomma, qualche segnale negativo c'é, ma per il futuro, non per questa Serie A.

3) Bonucci e Rugani, coppia horror

Uno é una riserva che guadagna 4,5 milioni all'anno e che nelle gerarchie dell'ex mentore Sarri era sceso in quinta posizione. L'altro sarebbe il capitano e leader difensivo, ma diverse volte é inciampato in passaggi a vuoto. L'assenza di De Ligt pesa e farne le spese sono Daniele Rugani e Leonardo Bonucci. Una coppia horror,male assortita, incerta e goffa, devastata da Ibra, Leao e Rebic. Una coppia che sará difficile riproporre volontariamente.

Serie A | AC Milan - Juventus 4-2 Credit Foto Getty Images

4) Ibra e Ronaldo eterni, fuoriclasse in qualsiasi situazione

Alla fine i due campioni la loro grande partita l'hanno giocata. Cristiano ha messo la firma sul momentaneo 2-0, Zlatan ha trasformato un rigore e servito a Kessié la palla del pareggio. Due leader assoluti, che non si smentiscono mai. Il portoghese ha raggiunto 30 marcature stagionali, lo svedese ha partecipato a otto reti in nove partite di campionato con la maglia rossonera. Due vincenti, due simboli, due giocatori unici che dobbiamo goderci fino all'ultimo istante.

Esultanza Rebic e Calhanoglu, Milan-Juventus, Serie A 2019-20 Credit Foto Getty Images

5) Ante Rebic, che feeling con il rossonero

Menzione a parte per il croato, che é andato ancora a bersaglio e che sta dimostrando in questo 2020 un feeling con il Diavolo impressionante. Rebic vede la porta, sa giocare prima punta o esterno, é in grado di sacrificarsi ed ha imparato ad essere decisivo. Sono 10 gol in Serie A da gennaio, 11 in tutte le competizioni considerando anche quello segnato giá alla Juventus in Coppa Italia. Ante Rebic si é preso il Milan e si é giá guadagnato una riconferma per il futuro.

