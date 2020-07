Le 5 verità di Inter-Napoli: riecco Lautaro, Conte a meno 3 dall'Inter del Triplete

I nerazzurri ritrovano il Toro e si godono l'ennesima conferma di Lukaku. A centrocampo manca un leader mentre Conte si porta a meno 3 dal bottino di punti dell'Inter del Triplete, un discreto risultato nella sua prima stagione a Milano. Atalanta-Inter varrà il secondo posto, Gattuso parla invece di "anima" in vista di Barcellona-Napoli: i partenopei devono recuperare lo spirito e la cattiveria.

Riecco Lautaro e Lukaku è una garanzia

Da Napoli al Napoli l'Inter ritrova il suo attacco: la Lu-La che aveva incantato all'andata, nell'umida serata del Meazza splende. Lautaro entra, s'inventa un gran gol e chiude una partita sempre in bilico contro gli uomini di Gattuso.

Serie A Conte: "Più facile spostare il Duomo che portare Messi all'Inter" DA 10 ORE

Il Toro mette a tacere un po' di chiacchiere, originate da quell'affare di mercato che riempie ancora le prime pagine dei giornali (almeno in Spagna). Redivivo l'argentino, una conferma il belga. Lukaku fa reparto da solo, ancora una volta, nonostante la marcatura di Koulibaly. Una delle migliori notizie dell'Inter 2019-2020 resterà sicuramente lui, il bomber da trasferta.

Inter, a centrocampo manca qualcosa

Nel match contro il Napoli, l'Inter ottiene il terzo clean sheet di fila dopo Fiorentina e Genoa, ma evidenzia dei limiti a centrocampo. Manca filtro, Brozovic e Barella hanno il fiato corto e se il croato fa anche delle cose positive - suo il pallone rubato per il primo gol a cui si sommano un'occasione a fine primo tempo e un salvataggio nella ripresa -, l'ex Cagliari sembra veramente scarico. In mezzo, servirà un rinforzo importante nella campagna acquisti. Sarà Tonali?

Barella - Inter-Napoli - Serie A 2019/2020 - Getty Images Credit Foto Getty Images

Conte a meno 3 dall'Inter del Triplete

79 punti: 23 vittorie, 10 pareggi e 4 sconfitte. Se si pensa a dov'era l'Inter all'ultima giornata della scorsa stagione (Inter-Empoli), i progressi di questa squadra sono sotto gli occhi di tutti. Vincendo a Bergamo Conte eguaglierebbe Mourinho e i punti ottenuti in campionato nella stagione del Triplete (82). Singoli a parte (su tutti Lukaku), il lavoro del tecnico si vede: i nerazzurri hanno segnato di più e subito meno gol della Juve campione d'Italia. Sono queste le basi su cui costruire un futuro vincente.

Atalanta-Inter: spareggio per il secondo posto

Atalanta-Inter di sabato varrà una quindicina di milioni di euro in gara secca e gli ospiti avranno due risultati su tre a disposizione, ma dipenderà anche dalla Lazio che deve giocare con il Brescia e chiuderà a Napoli. Se sarà inutile parlare di turnover per la Dea - in campo il 12 agosto e con 10 giorni a disposizione per riposare -, Conte dovrà dosare le energie in vista del Getafe (match in programma il 5 agosto). In palio il secondo posto, quattrini e la certezza dell'Europa che conta, dato che l'eventualità che il Napoli vinca la Champions e la Roma l'Europa League, con conseguente beffa per la quarta classificata in campionato, è remota ma esiste. Per entrambe sarà un bel test in previsione dei match da vita o morte del caldo agosto europeo.

Play Icon WATCH Conte: "Atalanta-Inter, giusto finale: importante fare bene. Per il Getafe c'è tempo..." 00:00:53

Napoli, Gattuso lancia l'allarme: manca l'anima

I partenopei creano molto ma peccano in cattiveria sotto porta: Gattuso annusa il pericolo e lancia l'allarme usando la parola "anima". Handanovic è tra i migliori in campo e il Napoli non esce ridimensionato, ma il tecnico calabrese sa bene che contro il Barcellona ci vorrà ben altro spirito. Giusto mantenere la guardia alta, a partire dall'ultima gara contro la Lazio. Poi le motivazioni arriveranno automaticamente contro i blaugrana.

Play Icon WATCH Gattuso: "Cazzeggiamo troppo, così faremo il solletico al Barcellona" 00:00:55

Serie A Le pagelle di Inter-Napoli 2-0: Handanovic paratutto, Lautaro fuoriclasse, Milik non c'è DA 11 ORE