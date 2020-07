Le formazioni ufficiali di Udinese-Juventus: Sarri con CR7 e Dybala per mettere le mani sul titolo

Le scelte di Luca Gotti e Maurizio Sarri per la sfida della Dacia Arena che in caso di successo potrebbe regalare il nono scudetto consecutivo ai bianconeri. Fischio d'inizio alle 19.30

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Nuytinck, Ekong; Ter Avest, Fofana, De Paul, Sema, Zeegelar; Okaka, Nestorovski. All. Gotti

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Rugani, de Ligt, Alex Sandro; Ramsey, Bentancur, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Ronaldo.

Arbitro: Massimiliano Irrati, sezione di Firenze

Pur infortunati e non tra i convocati della partita, Giorgio Chiellini e Mattia De Sciglio saranno a Udine con la Juventus di Maurizio Sarri. Ha raggiunto la squadra nel pomeriggio anche Leonardo Bonucci, squalificato. Mancano, invece, Gonzalo Higuain per il dolore alla schiena e Sami Khedira, in Germania per alcune terapie.

