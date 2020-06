Le pagelle di Atalanta-Lazio 3-2: brilla Malinovskyi, Papu leader, male Immobile e Strakosha

Benissimo l'ucraino, che regala una prodezza col mancino. Zapata e Immobile imprecisi, attento Acerbi, Luis Alberto si spegne presto

===Le pagelle dell'ATALANTA===

Pierluigi GOLLINI 6 - Sui gol subiti non ha troppe colpe. Salva due volte bene su Immobile e una su Correa.

Rafael TOLOI 5,5 - Insomma. Soffre i tagli di Immobile e sbaglia spesso il posizionamento.

José Luis PALOMINO 6,5 - Dietro soffre nel primo tempo, poi Gasperini lo sposta e lui trova le misure. Fortunato e bravo a crederci nel finale: gol vittoria.

Berat DJIMSITI 6 - Partita dai due volti. Insufficiente nel primo tempo, molto buona nel secondo. Annulla Caicedo.

Hans HATEBOER 6,5 - Vince il duello con Jony. Assist per Gosens, tante iniziative a destra.

Marteen DE ROON 5,5 - Autogol sfortunato e anche un po' maldestro. Non si riprende, fatica ad entrare in partita e soffre nel mezzo. Nel secondo tempo migliora come tutta la squadra.

Remo FREULER 6,5 - Corre, lotta, perde luciditá in fase di appoggio, ma gioca una gara gagliarda.

Robin GOSENS 7 - Ottavo centro in campionato con un colpo di testa chirurgico. Forte, completo, gran bel giocatore. (Dal 69' CASTAGNE 6 - Nel finale, con ordine e voglia. Buon ingresso)

Ruslan MALINOVSKYI 7,5 - É uno dei pochi a mettersi in luce tra i bergamaschi nel primo tempo. Gran sinistro, ottime intuizioni e poi la conclusione portentosa del 2-2. Un gioiello. (Dal 77' ILICIC SV)

Alejandro GOMEZ 7 - A corrente alternata, non il solito Papu nel primo tempo. Cresce nella ripresa e ne giova tutta la Dea. Finale da leader e trascinatore. Suo l'assist da corner.

Duvan ZAPATA 5 - Serataccia. Sbaglia subito un'occasione colossale. Non riesce a trovare la porta, pur giocando sempre in modo generoso. (Dal 69' MURIEL 5,5 - Spreca due grandi chance nel finale. Avrebbe potuto chiudere la partita)

ALL. Gian Piero GASPERINI (GRITTI) 7 - Dea di carattere, di fame, di voglia. Squadra giá in buona condizione fisica. Pare che il lockdown non abbia influito. Numeri pazzeschi.

===Le pagelle della LAZIO===

Tomas STRAKOSHA 5 - Bene nel primo tempo, poi sorpreso dalla bordata di Malinovskyi e infine impreciso sul 3-2 di Palomino. Sbaglia il tempo dell'uscita e il difensore ne approfitta, errore grave.

PATRIC 6 - Preciso e volitivo. Si applica, tiene la linea e non demerita. Cala nell'ultima mezz'ora.

Francesco ACERBI 6,5 - Lucido, in forma, tonico su Zapata. Guida e dirige. La sua partita é di livello.

Stefan RADU 6 - Esperto, maturo, raffinato in alcune diagonali. Primo tempo da urlo, ripresa un po' piú in affanno (Dal 77' BASTOS SV)

Manuel LAZZARI 6,5 - Una freccia a destra. Il primo gol nasce da una sua discesa. Manda due volte al tiro Immobile. Vivo.

Sergej MILINKOVIC-SAVIC 7 - Gol capolavoro, fisico da dominatore, piedi educatissimo. Un'altra ottima prova, a conferma di uno status ormai ritrovato.

Danilo CATALDI 6,5 - Buona partita e ottimo atteggiamento. Tosto e concentrato. Esce infortunato. (Dal 60' PAROLO 5,5 - Poco mobile, poco cattivo. Entra nel momento peggiore per la sua squadra)

LUIS ALBERTO 6 - Quando tocca la palla all'inizioincanta. Assiste Milinkovic, gioca di fino, verticalizza. Il problema é che non é in forma e si vede. Sparisce dal match troppo presto. (Dal 77' ANDERSON SV)

JONY 5,5 - Insomma. Dal suo lato Hateboer spinge molto e lui rincorre. Davanti si vede poco. (Dal 77' LUKAKU J SV)

Joaquin CORREA 6 - Non brillantissimo, ma sempre efficace in ripartenza. Ad inizio ripresa si fa male ed é costretto al cambio. (Dal 55' CAICEDO 5 - Non ne vede una. Pesante e sempre anticipato. Non sta bene)

Ciro IMMOBILE 5,5 - Un po' troppo impreciso in zona gol. Strano per lui. Spreca due nitide occasioni nel primo tempo, cala tanto nella ripresa.

ALL. Simone INZAGHI 6 - La Lazio gioca un bel calcio finché ha benzina, poi cala e non vede piú la luce. Sconfitta che pesa, ma che contro questa Atalanta puó anche essere accettata senza troppe critiche.

