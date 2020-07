Le pagelle di Bologna-Cagliari 1-1: Nainggolan firma il sesto assist, Orsolini pecca di egoismo

Diamo i voti alla gara del Dall'Ara, valida per la 29a giornata di Serie A. A segno Barrow e Simeone.

--- Le pagelle del Bologna ---

Lukasz SKORUPSKI 6 - Serata tranquilla, viene chiamato poco in causa

Takehiro TOMIYASU 5,5 - Perde il duello con Pellegrini, rischiando l'espulsione per doppia ammonizione: l'arbitro non vede un suo fallo da dietro sull'esterno ex Roma

DANILO 6 - Non sbaglia niente, solita esperienza nella retroguardia

Mattia BANI 6 - Partita attenta, anche se c'è una pecca: tiene in gioco Simeone sull'1-1

Mitchell DIJKS 5,5 - Lotta, come sempre. Anche troppo. Prende un giallo per un duro intervento su Nandez e Mihajlovic lo sostituisce (dal 71' KREJCI 6 - Chiude bene sulla fascia)

Jerdy SCHOUTEN 6 - Sostituisce l'infortunato Poli, col fisico riesce a superare la qualità del centrocampo del Cagliari, ma commette anche troppo falli. Come con Dijks, Sinisa se ne accorge e preferisce non rischiare (dal 71' DOMINGUEZ 6 - Nel finale di gara un tiro-cross insidioso dell'uruguaiano mette in difficoltà Cragno)

Gary MEDEL 6,5 - Altra gara maiuscola del Pitbull, indistruttibile a centrocampo. Non molla mai (dal 90' SVANBERG S.V.)

Riccardo ORSOLINI 5 - Del tridente iniziale di Mihajlovic è il più impreciso, troppe occasioni sprecate anche (e soprattutto) per egoismo

Roberto SORIANO 6,5 - Tira da ogni posizione, è in condizione, i compagni lo sanno e si fidano di lui

Rodrigo PALACIO 6,5 - Sempre pericoloso quando ha la palla tra i piedi, Cragno però è in serata e gli chiude la saracinesca in più di un'occasione (dal 71' SANSONE 5,5 - L'ex Villarreal non riesce a dare il suo contributo alla sfida)

Musa BARROW 7 - Straripante, una forza della natura, essenziale sotto porta. Il 21enne prova il tiro in tutto il primo tempo partendo dalla sinistra, irritando anche Sinisa per la sua testardaggine, ma proprio quando sembra essere scaduto il recupero, ecco la giocata da campione. Primo gol al Dall'Ara

All. Sinisa MIHAJLOVIC 6,5 - Il suo Bologna prova a vincerla fino al 96', segno che gli emiliani stanno bene fisicamente e sono stati allenati bene dopo il lockdown. Non era facile fermare questo Cagliari

--- Le pagelle del Cagliari ---

Alessio CRAGNO 6,5 - Miracoloso su Palacio nel primo tempo, sempre decisivo nelle uscite alte, soprattuto nel finale quando il Bologna assedia la sua area

Sebastian WALUKIEWICZ 6 - Attento e disciplinato, ha la personalità di uscire con palla al piede e testa alta. Non una dote scontata (dal 64' PISACANE 6 - Si limita al contenimento)

Luca CEPPITELLI 6 - Sfortunato, dà forfait a metà del primo tempo per un problema muscolare (dal 23' LYKOGIANNIS 6,5 - Contributo decisivo nell'azione che ha portato all'1-1 di Simeone: il difensore greco suona la carica portando la palla dalla sua area e cedendo la palla a Nainggolan)

Andrea CARBONI 6 - Il 19enne è già un certezza negli schemi di Zenga: gara di personalità

Federico MATTIELLO 5,5 - Dalla sua parte Soriano e Barrow fanno il bello e il cattivo tempo

Nahitan NANDEZ 6,5 - Cercato sempre dai compagni, spazia a sinistra e a destra. Un punto di riferimento in cabina di regia

Radja NAINGGOLAN 6 - Spesso fuori dal gioco rossoblù, un passo indietro rispetto alla gara contro il Torino. Ma riesce a lasciare comunque il segno con l'assist dell'1-1, il sesto del suo campionato

Marko ROG 6,5 - Quando decide di cambiare ritmo non ce n'è per nessuno. Equilibrista tra centrocampo e attacco, è il valore aggiunto del Cagliari

Luca PELLEGRINI 6 - Gran partita difensiva: l'ex Roma annulla Orsolini (dal 77' IONITA S.V.)

Joao PEDRO 6 - Meno incisivo del solito

Giovanni SIMEONE 7 - Nel posto giusto al momento giusto. Decimo gol in campionato, record da quando è in Italia. Quarta partita consecutiva a segno, l'uomo di Zenga insomma

All. Walter ZENGA 6 - Altro punto prezioso, sfortunato nella gestione dei cambi: con due infortunati, si ritrova una sola finestra a fine partita

