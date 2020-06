Le pagelle di Bologna-Juventus 0-2: il migliore è Dybala, ma che follia Danilo

Juventus' Argentine forward Paulo Dybala celebrates after scoring during the Italian Serie A football match Bologna vs Juventus on June 22, 2020 at the Renato-Dall'Ara stadium in Bologna,

Il migliore in campo di Bologna-Juventus è Dybala, che si esalta e trova un gran gol. Il peggiore è Danilo, con una stupidaggine davvero senza senso.

===BOLOGNA===

Lukasz SKORUPSKI 6 – Incolpevole sui gol.

Takehiro TOMIYASU 6,5 – Tiene tutto sommato bene su Cristiano Ronaldo, che al di là dell’occasione in avvio non gli scappa poi così facilmente.

DANILO 6 – Cerca di mettere toppe sulle voragini lasciate da Denswil. Non è un compito facile...

Stefano DENSWIL 4 – Che serataccia. Prima trattiene de Ligt ed è punito dallo sguardo attento del VAR, poi lascia mezzo metro in marcatura su Dybala e l’argentino gliela spara nel sette. Davvero male da centrale. Poco altro da aggiungere.

Mitchell DIJKS 5 – Non giocava da una vita e si vede: riesce a far fare un figurone a un giocare fino a stasera in difficoltà come Bernardeschi.

Gary MEDEL 6 – La solita energia e tanta corsa, specie nel primo tempo. Dall’82’ Andea POLI – sv.

Mattias SVANBERG 6 – Tutto sommato positivo anche lui. Nel primo tempo tiene a uomo Bentancur, con l’uruguaiano che deve faticare per liberarsi. Crolla fisicamente a inizio ripresa e Mihajlovic fa bene a levarlo. Dal 57’ Rodrigo PALACIO 6,5 – Entra lui e cambia lo spirito della squadra, che si butta in avanti per la sua sfuriata migliore. Non porta a gol, ma è un dato di fatto.

Riccardo ORSOLINI 5 – Si vede davvero poco: la sua insistenza a rientrare sul sinistro lo rende prevedibile. Dall’82’ Musa JUWARA 6,5 – Entra e riesce a far cacciare Danilo. Non male.

Roberto SORIANO 5 – Praticamente non pervenuto dal punto di vista delle occasioni pericolose create. Dal 75’ Nicolas DOMINGUEZ 6 – Un finale senza macchia e senza lodi.

Nicola SANSONE 5 – Come gli altri due compagni di reparto, non crea mai pericoli alla difesa della Juventus. Dall’82’ Gianmarco CANGIANO 6,5 – Un finale con un impatto davvero frizzante: entra con personalità e si fa vedere in giocate di talento. Bravo.

Musa BARROW 6 – Lotta, ma è sempre da solo in mezzo al controllo di due super difensori come de Ligt e Bonucci. Complicato cavarsela.

All. Sinisa MIHAJLOVIC 6 – Mantiene fede alle promesse della vigilia: giocarsela a viso aperto. Il suo Bologna prova a pressare alto, a tenere il ritmo, ma scende alla distanza. I cambi però hanno dato vivacità, con tanti ragazzini interessanti. Più di così non poteva fare.

===JUVENTUS===

Wojciech SZCZESNY 6 – Praticamente mai impegnato in reali interventi degni di nota. Rischia in un paio di giocate con i piedi in avvio, ma alla fine se la cava comunque.

Juan CUADRADO 6,5 – Spinge con abbastanza convinzione e, stasera, difende anche con attenzione. Promosso.

Matthijs DE LIGT 7 – Eccellente anche stasera. E’ nell’azione che dà il via al gol dello 0-2. Ma è anche in tanti corpo a copro con gli avanti felsinei: quasi tutti vinti. Partita di grande attenzione e di tanta prestanza: non così scontato per un ragazzo di quella fisicità fermo da 3 mesi.

Leonardo BONUCCI 7 – Partita di alto livello: due chiusure importanti dal limite, letture precise. Una certezza ormai con De Ligt.

Mattia DE SCIGLIO 6 – Per un tempo convince con una gara dal punto di vista difensivo molto attenta. Nella ripresa però rischia grosso in area con un intervento scomposto su Barrow e poi si stira. La solita altalena, insomma. Dal 66’ DANILO 3 – Entra e rischia subito il rosso per un intervento scomposto su Juwara. Dalla sala VAR lo graziano ma lui, non contento, ci riprova, riuscendo nel recupero a prendersi il secondo giallo. Il tutto considerando che la Juventus vinceva 2-0 e per Sarri, lui, era l’ultimo terzino di ruolo. Un QI non proprio degno del Mensa diciamo...

Rodrigo BENTANCUR 6,5 – Con Svanberg sempre addosso fatica in avvio, ma trova poi pulizia nei passaggi.

Miralem PJANIC 6 – Si conferma in crescita rispetto alle ultime uscite, ma non è ancor quel giocatore in grado di fare la differenza. Una stagione così. Vediamo se riuscirà a confermare il trend nelle prossime giornate. Dal 70’ Aaron RAMSEY 6 – Ha poco tempo per incidere ma soprattutto entra in una fase dove la Juve vuole solo gestire il palleggio.

Adrien RABIOT 5 – Continua a essere la nota negativa di questa Juventus. Che subentri o che parta dall’inizio, che varino o restino uguali gli interpreti al suo fianco, la certezza è sempre la stessa: un giocatore non da Juve. Dal 70’ Blaise MATUIDI 6 – Solita sostanza a livello di interdizione.

Federico BERNARDESCHI 7 – E’ la nota positiva della serata della Juventus: svaria, si fa vedere, incide con il tocco per Dybala o il palo colpito. Certo, il Bologna lascia spazi e il suo diretto concorrente era un giocatore che non vedeva il campo da una vita come Dijks. Evitare dunque i facili entusiasmi: le vere prove saranno nelle prossime.

Paulo DYBALA 7,5 – Con quel sinistro, quando è in serata, può davvero dipingere calcio. Si conferma uno dei migliori di questo ‘nuovo avvio’ di stagione della Juve; e non a caso era stato anche uno dei pochi a salvarsi nelle due di Coppa Italia (al di là del rigore sbagliato). Insomma, è come sempre la classe e la tecnica a fare la differenza. Dal 79’ Douglas COSTA – sv.

Cristiano RONALDO 6,5 – Una giocata in avvio, un gol su rigore, ma anche un paio di grosse occasioni non sfruttare. Il bilancio alla fine è positivo, ma il vero Ronaldo resta tutt’altra cosa...

All. Maurizio SARRI 6,5 – Ha il coraggio di cambiare presentando due che erano entrati in maniera pessima contro il Napoli come Rabiot e Bernardeschi. La mossa, almeno sul secondo, paga. La sua Juventus gioca a buon ritmo per 60 minuti e fa sicuramente la migliore delle 3 partite viste fin qui. Certo, il Bologna ha concesso spazi a lungo andare. I test veri, per capire la sua Juve, saranno dunque ancora contro squadre chiuse e compatte dietro la linea del pallone.

