Le pagelle di Bologna-Torino 1-1: Zaza che gol, Medel grande prova in difesa

Il migliore in campo è Medel che gioca una grande prova da centrale di difesa. Promosso anche Zaza per il gran gol (col destro!).

===Le pagelle del BOLOGNA===

Lukasz SKORUPSKI 6 – Per un tempo non è praticamente mai impegnato, poi trova qualche bella risposta. Incolpevole sul gol.

Serie A Pari e patta, Bologna e Torino chiudono il loro campionato con un 1-1 DA UN' ORA

Ibrahima MBAYE 6 – Poca spinta, buona difesa. Non commette errori, ma nemmeno brilla.

DANILO 6,5 – Guida bene Medel in un ruolo inedito di centrale della difesa a 4.

Gary MEDEL 7 – E’ il migliore della linea, in un ruolo non suo. Chiude con pulizia, esce in palleggio basso. Davvero un’ottima prestazione contro un cliente scomodo come Belotti.

Stefano DENSWIL 5,5 – Poco propositivo in fase di spinta, concede un po’ troppo spazio a Zaza in occasione del gol (anche giusto aggiungere che poi Zaza fa una magia col piede debole che non era ponderabile).

Mattias SVANBERG 6,5 – Un primo tempo di spessore condito dal primo gol in Italia. Cala nella ripresa. Dal 72’ Andri Fannar BALDURSSON 6 – Finale onesto per un ragazzo di cui nell’ambiente si parla un gran bene.

Jerdy SCHOUTEN 6,5 – Recupera tanti palloni e detta eccellenti linee di passaggio. Nel primo tempo. Nella ripresa, come tutto il Bologna, cala un po’. Dal 72’ Nicolas DOMINGUEZ 6 – Un finale senza particolari squilli.

Musa JUWARA 6 – Come tutto il Bologna parte forte, ma cala alla distanza. Buoni spunti, ma è un giocatore ancora da sgrezzare. Dal 77’ Andreas SKOV OLSEN – sv.

Roberto SORIANO 6,5 – Ottima la lettura che regala l’assist a Svanberg.

Musa BARROW 6 – Parte bene, ma è probabilmente troppo egoista in un paio di occasioni. Ragion per cui perde il posto per Sansone. Dal 46’ Nicola SANSONE 6 – Secondo tempo discreto, ma nessun particolare lampo da segnalare.

Rodrigo PALACIO 5,5 – Arriva e deve giocarsi anche l’ultima dopo aver retto a questi ritmi per tutta la ripresa: oggi è stanco. Ma glielo si può perdonare. Dal 46’ Federico SANTANDER 6 – Si fa vedere, lotta, è generoso e sfiora un gol.

All. Sinisa MIHAJLOVIC 6 – Un Bologna che nonostante tutto, anche oggi, riesce a subire gol. La 33a partita consecutiva che ciò accade. Per migliorare questo 12° posto, nella prossima stagione, Mihajlovic dovrà risolvere questo problema.

===Le pagelle del TORINO===

Antonio ROSATI 5,5 – Non del tutto esente da colpe sul gol: sul tiro di Svanberg si poteva far meglio.

Armando IZZO 5,5 – Non brillantissimo. Come tutto il Toro del resto. Dal 76’ Nicolas N’KOULOU – sv.

Gleison BREMER 6,5 – Gara ordinata. Cresce soprattutto nella ripresa. Si conferma uno dei migliori della linea di difesa.

Koffi DJIDJI 6 – Fatica tanto all’inizio, ma anche lui alla fine riesce poi a uscire prendendo le misure.

Alex BERENGUER 5,5 – Spento. Ci prova timidamente nella ripresa, ma gioca troppo sotto ritmo nel primo tempo e il Toro non gira.

Tomas RINCON 6 – Tampona, generosamente, come sempre fatto del resto in carriera. Nulla di più.

Sasa LUKIC 5 – Non pervenuto.

Cristian ANSALDI 5,5 – Spinge meno del solito e fa fatica a contenere. Fiato corto. Dal 50’ Ola AINA 6 – Meglio rispetto ad Ansaldi. Ma comunque nulla di straordinario.

Simone VERDI 6,5 – Uno dei pochi a salvarsi anche nel primo tempo. Ottimo il lancio per il gol di Zaza.

Simone ZAZA 6,5 – Trova veramente un gran gol, specie col piede debole. Un lampo di una serata comunque non particolarmente brillante.

Andrea BELOTTI 5,5 – Generoso, ma veramente poco pericoloso davanti.

All. Moreno LONGO 6 – Ultima gara col Toro, alla fine il suo bilancio è davvero quello del compitino: 13 punti doveva fare per salvarsi e 13 punti ha fatto. La sensazione, comunque, è che questa squadra avrebbe potuto di più.

Serie A Juve Campione, Immobile capocannoniere, Genoa salvo: tutti i verdetti della Serie A DA 42 MINUTI