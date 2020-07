Le pagelle di Brescia-Parma 1-2: Gervinho in ombra, Kulusevski brilla, generoso Torregrossa

Migliore in campo lo svedese, autore di un assist e di un gol. Gervinho non ispirato, bene Siligardi. Nel Brescia Ayé inadeguato, vivo Spalek

===Le pagelle del BRESCIA===

ANDRENACCI 6 - Bravo su una conclusione di Sprocati, nessuna colpa sui gol subiti.

SEMPRINI 5,5 - A destra preciso, ma perde Darmian in occasione del vantaggio ducale. (Dall'88' GHEZZI SV)

MANGRAVITI 6 - Si fa guidare da Gastaldello e non demerita nel primo tempo. Nella ripresa fatica con l'ingresso di Inglese.

GASTALDELLO 6 - Molto molto lento, ma prova a regge sfruttando l'esperienza nel posizionamento. (Dal 66' PAPETTI 5 - Peccati d'esperienza. Beffato sul secondo gol del Parma dal movimento di Siligardi)

MATEJU6 - Molto disciplinato e attento in mezzo. Tiene in velocitá Gervinho.

SPALEK 6,5 - Molto vivo a sinistra. Ci prova, scatta, crossa. (Dall'79' MARTELLA SV)

TONALI 6 - Primo tempo discreto, con buone geometrie e ottime aperture. Cala tanto nel secondo.

DESSENA 6,5 - Tosto in mezzo, fin troppo. Aggredisce e riparte. E segna anche un bel gol.

ZMRHAL 5 - Si vede poco, ben marcato e non troppo in forma.

TORREGROSSA 6,5 - Come sempre molto generoso. Raccordo tra centrocampo e attacco, molto movimento. Un assist e diverse occasioni create. Giocatore che in Serie A meriterebbe altre occasioni.

AYÉ 4,5 - Un tiro di sinistro che non dá problemi a Sepe, tanti palloni persi, un'occasione colossale gettata al vento nella ripresa. Zero reti in Serie A, categoria fuori portata per lui.

ALLENATORE: LOPEZ 6 - Il Brescia fa quel che puó. Lotta, ci prova, difende ordinato e attacca.

===Le pagelle del PARMA===

SEPE 5,5 - Attento su Ayé, pulito in uscita, bravo nei lanci lunghi con i piedi. Uno di questi manda in porta Kulusevski. Nella ripresa grave errore in disimpegno: il Brescia segna. Poi altre due buone parate su Ayé e Spalek.

LAURINI 6 - A destra, si sovrappone e spinge. Poi esce stanchissimo. (Dal 70' PEZZELLA 6 - Nel finale, con piglio e voglia)

IACOPONI 5,5 - Nel primo tempo sempre lucido e in anticipo. Nella ripresa si perde due volte Ayé. (Dal 70' BRUNO ALVES 6 - Una sgambata di 20 minuti senza alcun problema)

DERMAKU6 - Di testa le prende tutte, con i piedi ha qualche difficoltá.

DARMIAN 6,5 - A sinistra, molto alto e spesso al cross. Trova il gol su servizio di Kulusevski e impreziosisce la sua partita, gia di per sé positiva.

KUCKA 6 - Tra i piú attivi, anche se non al meglio. Ci prova da fuori e anche in inserimento. (Dal 57' SILIGARDI 6,5 - Bene in partita. Due conclusioni pericolose e un assist)

BARILLÁ 6 - In un ruolo non proprio consono alle sue caratteristiche, se la cava.

KURTIC 6 - Attento e concentrato, anche se non troppo brillante.

KULUSEVSKI 7,5 - Potenza e tecnica sempre presenti. Spreca una buona chance nel primo tempo. Bello l'assist per Darmian, stupendo il gol vittoria, segnato con il piede "debole", il destro. Giocatore dal talento sconfinato.

CAPRARI 6 - Finto "nueve", svaria, si muove, ma non trova il modo di colpire. Centra un palo di tacco nel secondo tempo. (Dal 70' SPROCATI 6 - Entra deciso, ci prova, impegna Andrenacci)

GERVINHO 5,5 - Non ha ritmo, stranamente. Si perde in campo aperto, non conclude. Buona solo l'imbucata per il primo gol che porta all'assist Kulusevski. (Dal 76' INGLESE 6 - Buoni movimenti nel finale, ci mette il giusto spirito).

ALLENATORE: D'AVERSA 6,5 - Buon Parma, anche senza motivazioni. Bene anche la gestione dei cambi.

