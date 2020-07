Le pagelle di Brescia-SPAL 2-1: finalmente sboccia Zmrhal, Donnarumma assist man

Andiamo alla scoperta dei migliori e dei peggiori della sfida del Rigamonti: nella ripresa si vede il vero Brescia grazie ai guizzi di Zmrhal, le giocate di Donnarumma e Torregrossa e il grande salvataggio di Semprini. Nella SPAL ottimo primo tempo, poi si dimenticano di giocare...

Le pagelle del Brescia

Jesse JORONEN 6 - È sempre concentrato e che sfortuna sul gol di Dabo, beffato dal rimpallo.

Stefano SABELLI 6 - Fa buona guardia sulla fascia. Ogni tanto prova anche a salire.

Andrea PAPETTI 5,5 - Qualche sbavatura di troppo in fase difensiva.

Ales MATEJU 5 - Non perfetto in copertura, si mangia anche un gol in avvio di secondo tempo.

Alessandro SEMPRINI 6 - Fatica un po' su Tunjov, lasciando troppo campo all'estone. È decisivo però nell'evitare il 2-0 ferrarese.

Sandro TONALI 5 - Troppo lento il giro palla del Brescia, lui non fa niente per aumentare il ritmo.

Daniele DESSENA 5,5 - Partita normale dell'ex Cagliari che rischia troppo quando fa ripartire l'azione verso Joronen.

Jaromír ZMRHAL 7,5 - Crea sempre la superiorità numerica nella ripresa e trova due grandissimi gol che tengono in piedi il Brescia.

Nikolas SPALEK 5,5 - Fatica a trovare la posizione giusta in campo. Si prende anche un giallo e Diego Lopez lo lascia in panchina all'intervallo. (dal 46' Simon SKRABB sv - Sfortunatissimo. Comincia bene il secondo tempo, ma è costretto al cambio per un infortunio a causa del fallo di Reca).

Dal 62' Bruno MARTELLA 6 - Buon impatto alla gara. Sulla sinistra prende spesso il fondo per crossare.

Ernesto TORREGROSSA 6,5 - Bravo nel guidare l'attacco e a crederci sempre nonostante il Brescia costruisca poco. Anche grazie alle sue giocate, la formazione di casa ha avuto la forza di provarci fino alla fine.

Alfredo DONNARUMMA 7 - È vero, commette qualche errore sotto porta, ma è preziosissimo con due assist sfornati per Zmrhal.

All. Diego LOPEZ 6 - Bravo nel dare la giusta spinta alla sua squadra all'intervallo. Ma c'è da fare un esame di coscienza sull'approccio alla partita: troppo mollo.

Le pagelle della SPAL

Karlo LETICA 6 - Poco da dire sui gol, anche se non dà un grosso senso di sicurezza.

Thiago CIONEK 5,5 - Nel primo tempo copre bene la fascia, ma nella ripresa non può nulla sul sali-scendi di Martella.

Francesco VICARI 5 - Molto male in marcatura, il Brescia trova sempre spazi nell'area avversaria.

Bartosz SALAMON 5 - Non trova le misure per replicare al duo Torregrossa-Donnarumma.

Arkadiusz RECA 5 - Nella ripresa lascia tantissimo spazio agli avversari. Si becca anche un giallo.

Georgi TUNJOV 5,5 - Per volontà mostrata in campo, sembra un giocatore interessante, ma guardando il risultato finale pesano tantissimo gli errori di fine primo tempo. (dall'87' Mattia VALOTI sv - Non cambia le sorti della partita nel finale).

Simone MISSIROLI 6,5 - Imposta il gioco dei ferraresi e per 60 minuti - circa - fa un grandissimo lavoro. Viene poco aiutato dai compagni.

Bryan DABO 6,5 - Pimpante nei contrasti, soprattutto nel primo tempo. È lui a realizzare il gol del momentaneo vantaggio su un perfetto inserimento sul servizio di Missiroli.

Marco D'ALESSANDRO 5 - Poco attivo sulla fascia sinistra. (dal 65' Gabriel STREFEZZA 5,5 - Non dà nulla di più alla fase offensiva una volta entrato).

Andrea PETAGNA 6 - Si sbatte e crea occasioni, gli altri le sprecano.

Alberto CERRI 5 - Petagna e gli altri lo servono, ma non trova mai la porta. Quando la trova ci si mette Semprini che salva tutto sulla linea.

All. Luigi DI BIAGIO 5 - Primo tempo importante dei suoi, ma nella ripresa si spegne completamente la luce. Non è riuscito a mantenere alta l'intensità della sua squadra che dal possibile 2-0 si è ritrovata in Serie B.

