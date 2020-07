Le pagelle di Cagliari-Atalanta 0-1: Muriel decisivo, Malinovskyi ancora tra i migliori

Il migliore in campo è il match-winner Muriel, ma bene anche Malinovskyi. Nel Cagliari ottimo Simeone. Il peggiore è Carboni, che lascia i suoi in 10 dopo 26'.

===CAGLIARI===

Alessio CRAGNO 7 – Tiene a galla i suoi fino alla fine con almeno due interventi super. Decisivo per evitare un passivo più ampio.

Sebastian WALUKIEWICZ 5 – Va in sofferenza sui movimenti degli esterni dell’Atalanta. Si consoli: non è l’unico in Europa...

Fabio PISACANE 6 – Fatica a contenere Muriel in avvio ma tutto sommato alla lunga regge con onore. Dal 75’ Ragnar KLAVAN 6 – Pochi minuti in campo, non si macchia di particolari errori.

Andrea CARBONI 4 – Il classe 2001 è una scommessa di Zenga, ma oggi è decisamente persa: dopo 5 minuti prende il giallo. Al 26’ è già fuori. Poca malizia, sarebbe stato meglio far calciare Malinovskyi: mal che vada il Cagliari se la sarebbe potuta giocare 11 contro 11.

Artur IONITA 5,5 – Fatica nella posizione sull’esterno, dove è obbligato anche ad aiutare tanto in fase difensiva. Compito che non fa per lui. Dal 67’ Paolo FARAGO’ 6 – Ingresso diligente. Nulla in più da segnalare.

Nahitan NANDEZ 6,5 – Tiene in piedi il centrocampo nonostante l’inferiorità numerica dei suoi. Generoso, combattente, pimpante fino alla fine.

Marko ROG 5,5 – Sembra soffrire la presenza di Nainggolan. Paradossalmente le cose migliori le fa proprio dall’uscita del belga in poi. Timido.

Charalambos LYKOGIANNIS 5 – Sugli esterni si soffre. Vale in discorso fatto per Walukiewicz. Dal 67’ Federico MATTIELLO 6 – Anche qui nulla da segnalare, se non un Cagliari che rimane vivo fino alla fine.

Radja NAINGGOLAN 6 – Non la sua miglior giornata: un lampo in quella palla recuperata per il gol poi annullato a Simeone; ma poi nulla di più. Ci sono state sue versioni migliori. Dal 67’ Valter BIRSA 5,5 – Non porta grande sviluppi dal punto di vista offensivo, nonostante il Cagliari nel finale ci provi eccome.

Giovanni SIMEONE 6,5 – Un gol spettacolare annullato da un regola idiota. Al di là di quello combatte, lotta, si sbatte insomma fino alla fine e si rende spesso pericoloso. Dal 75’ Daniele RAGATZU 6 – Un paio di spunti nel finale. Ingresso positivo.

Joao PEDRO 5,5 – Decisamente meno brillante e certamente meno pericoloso rispetto al compagno di reparto Simeone.

All. Walter ZENGA 6,5 – Il suo Cagliari ha grinta ed è ben messo in campo. Una menzione d’onore per i cambi, volti al volerci provare e per un atteggiamento che nonostante l’uomo in meno per 70 minuti si può certamente definire come coraggioso.

===ATALANTA===

Marco SPORTIELLO 6 – Non commette errori ma nemmeno è costretto a gestire enormi pericoli. Ordinaria amministrazione, insomma.

Bosko SUTALO 6 – Soffre la vivacità di Simeone ma alla fine non commette errori. Un impatto sufficiente per la prima da titolare. Dall’83’ Rafael TOLOI – sv.

Mattia CALDARA 6 – Qualche sbavatura in avvio, come quel colpo di testa poco deciso che Nainggolan aveva raccolto per servire Simeone sul gol poi annullato. Alla distanza però risale.

José Luis PALOMINO 6 – Solita gara ordinata, senza però particolari picchi nella consueta fase di impostazione.

Hans HATEBOER 6,5 – Uno dei migliori della Dea, con la catena di destra dove crea tanti pericoli. Colpisce anche un palo. Dal 74’ Robin GOSENS 6 – Impatto positivo nel finale, con anche la solita conclusione verso la porta a impegnare il portiere.

Marten DE ROON 6 – Se la gioca alla pari con un Nainggolan che all’inizio lo mette sotto, ma che alla fine poi non riesce mai ad andargli via.

Adrien TAMEZE 6,5 – Niente male come partenza tra i titolari. Ripaga bene la fiducia concessagli da Gasperini, giocano una gara di quantità e qualità in mezzo al campo. In questa squadra sembra veramente funzionare tutto.

Thimothy CASTAGNE 6 – Si vede un po’ meno rispetto alla catena opposta del gioco di Gasperini.

Mario PASALIC 6 – Oggi non incanta o non riesce in particolari giocate degne di note. Detto questo la sua resta comunque una prestazione sufficiente. Dal 60’ Josip ILICIC 6 – Ingresso un po’ lezioso in campo, con Gasperini che spera di poterla risolvere dopo tante occasioni sprecate usando la sua artiglieria pesante. Che oggi però non regala grandi spunti.

Ruslan MALINOVSKY 7 – Il migliore insieme a Muriel. Si conquista il rigore, è in tutte le giocate più pericolose dell’avvio atalantino. Dal 60’ Alejandro GOMEZ 6 – Non crea grandi pericoli ma è preziosissimo nella gestione palla del finale.

Luis MURIEL 7 – Uomo partita: alla fine colpisce un palo ed è freddissimo dal dischetto. La decide lui. Dal 60’ Duvan ZAPATA 5,5 – Una mezzora senza particolari spunti. Piuttosto evanescente.

All. Gian Piero GASPERINI 6,5 – Si sono viste versioni più ciniche della sua Atalanta, ma va premiato per il coraggio delle scelte iniziali: ampio turnover che alla fine paga comunque quella che è l’undicesima vittoria nelle ultime 12 uscite stagionali in tutte le competizioni (e l’altra partita è stata un pareggio). Insomma, la sua Atalanta ormai non solo gioca come una big, ma ragione e si muove anche in tale direzione dal punto di vista gestionale. Chapeau.

