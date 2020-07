Il migliore in campo è Simeone, ma bene anche il giovane Gagliano e la certezza Cragno. Nella Juventus si salvano in pochissimi: tra i bocciati anche Ronaldo.

===Le pagelle del CAGLIARI===

Alessio CRAGNO 6,5 – Uno dei migliori in campo. La Juve non crea clamorosissime palle gol, ma sui tiri in porta che gli arrivano fa sempre vedere dei bei riflessi.

Sebastian WALUKIEWICZ 6,5 – Puntuale su ogni marcatura a Ronaldo, che praticamente non lo salta mai.

Luca CEPPITELLI 6,5 – Come tutta la difesa è ampiamente promosso. Molto attento, anche negli spazi stretti dove la Juve cerca le combinazioni.

Ragnar KLAVAN 6,5 – Higuain gli fa un baffo: autoritario, attento, ma sconfitto negli uno contro uno.

Paolo FARAGO’ 6,5 – Gioca sia da esterno che da interno nel corso della partita (dopo l’ingresso di Lykogiannis) e in entrambi i casi fa vedere una partita attenta.

Marko ROG 6 – Un giallo in avvio che lo limita un po’. Non demerita, ma poi si arrende ai problemi fisici. Dal 47’ Alberto PALOSCHI 5,5 – Sarà che entra quando il Cagliari offensivamente il suo l’ha già fatto, ma vede davvero pochi palloni.

Artur IONITA 6,5 – Preziosissimo a schermo della difesa. Crea densità, intercetta tanti tentativi di combinazione.

Luca GAGLIANO 7 – Si scatena in una serata di gala per lui: gol da rapinatore, apertura che dà il via al 2-0. Niente male davvero. Nottata da ricordare per il classe 2000. Dal 46’ Charalambos LYKOGIANNIS 6,5 – Buona fase difensiva nella ripresa: dà una mano a tutto il reparto nel stringere la Juve centralmente.

Federico MATTIELLO 7 – Attento difensivamente come tutto il Cagliari ma presente anche in più di una sortita offensiva. E non a caso fa assist.

Joao PEDRO 6 – Non al meglio per un colpo in avvio, gioca comunque un match generoso e positivo. Dall’88’ Gaston PEREIRO – sv.

Giovanni SIMEONE 7 – Lavora tantissimo per la squadra, come consuetudine. Trova il gol, impegna ancora Buffon e si conferma giocatore di spessore in un Cagliari che aveva bisogno di una scossa del genere. Dall’84’ Valter BIRSA – sv.

All. Walter ZENGA 6,5 – Dimostra di aver studiato bene la pratica: gli esterni della Juve non sono mai un pericolo e se ci provano, i bianconeri di Sarri, lo fanno solo per vie centrali. E allora mette densità in mezzo al campo e blocca la prevedibilità della Juventus. Sua la battaglia tattica.

===Le pagelle della JUVENTUS===

Gianluigi BUFFON 5 – I riflessi questa sera non sono certo quelli del miglior Buffon: decisamente rivedibile il secondo gol dei Sarri. Poi prova a riprendersi, ma la serata resta negativa.

Juan CUADRADO 6 – Forse l’unico a salvarsi con qualche sortita offensiva che però non produce nulla di concreto.

Leonardo BONUCCI 5,5 – Vuole impostare da regista basso in una serata in cui però spazi per dialogare in mezzo sono ben pochi.

Daniele RUGANI 5,5 – Responsabilità sul primo gol. Sensazione generale di non piena sicurezza.

Alex SANDRO 4,5 – Nel primo tempo è un assente ingiustificato: non scende una volta che sia una a produrre qualcosa di buono a sinistra. Ci prova leggermente di più nella ripresa ma la sua resta una gara molto negativa. Come da tempo a questa parte.

Rodrigo BENTANCUR 6 – Unico a salvarsi dei bianconeri nel primo tempo. E paradossalmente unico a creare qualche grattacapo a Cragno. Dal 76’ Daouda PEETERS – sv.

Miralem PJANIC 5,5 – Cerca di dare sbocchi alla manovra in una serata in cui però la Juve va solo a sbattere centralmente. Non aiutato... Ma anche poco ispirato. Dal 61’ Luca ZANIMACCHIA 6,5 – Uno dei pochi a provarci con costanza: qualche tiro dalla distanza, un po’ di intensità. Onora insomma la sua mezz’ora in maglia bianconera.

Simone MURATORE 5,5 – Inizio di personalità ma poi scende quasi subito, adattandosi a dei ritmi compassati e a una ‘testardaggine’ di squadra che non gli fanno gioco. Dal 61’ Blaise MATUIDI 6 – Un po’ di equilibrio in mezzo al campo in un momento in cui però alla Juventus servirebbe più che altro fantasia e guizzi buoni per saltare l’uomo.

Federico BERNARDESCHI 5 – Crea poco, non salta quasi mai l’uomo e quando lo fa calcia malissimo. Male.

Gonzalo HIGUAIN 5 – Brutta serata anche per lui: lento, prevedibile, poco lucido nelle rare occasioni sotto porta.

Cristiano RONALDO 5 – Anche Ronaldo è bocciato: cerca sempre la soluzione personale e, lo ribadiamo per l’ennesima volta, insiste con delle punizioni dal limite su cui ha dei numeri degni del ‘RoLando’ di Mai Dire Gol che del giocatore quale invece è. Bisognerebbe che qualcuno gli sbattesse in faccia la realtà delle cose. E invece... Dall’88’ Marco OLIVIERI – sv.

All. Maurizio SARRI 4,5 – Stasera il risultato contava zero, ma è nelle idee che ci sono gravi lacune: questa Juventus non ha un piano B. Quando trova squadre ben chiuse centralmente, non riesce a creare un’alternativa offensiva. Dagli esterni zero aiuto; dalla velocità di manovra men che meno. Le prove con Udinese, la stessa Sampdoria e questa sera sono segnali d’emergenza evidenti, palesi. E il Lione, per quanto non giochi da mesi, è senza dubbio più forte di tutte queste. Urgono correzioni e presa di coscienza.

